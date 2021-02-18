Священный французский "рабочий обед", убитый Covid-19

"(...) Covid-19 - серийный убийца. Он может убивать мужчин и женщин, имевших несчастье его подцепить. Он душит французскую экономику, впитавшую с молоком матери общественный долг своего государства всеобщего благосостояния, казавшегося неизменным. Он чуть не убил французскую систему здравоохранения, которую до первого карантина называли "лучшей в мире". Он убивает надежду студентов, ограниченных своими комнатами и лишенных, за некоторыми исключениями, очных занятий. Он убивает флирт, любовь, а также тайные объятия и вольные шутки, это чисто французское искусство, ставшее неиссякаемой жилой для бульварного театра, истерзанного вирусом вместе с миром культуры. А теперь Covid на основании указа в Официальном бюллетене только что гильотинировал непоколебимую французскую традицию: обед с коллегами, обед с друзьями, бизнес-ланч, обед с любовницей или c любовником. Словом, удовольствие не находиться в офисе с 13:00 (... ) и до...", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Ришар Верли.

"Те, кто взял себе за привычку, как обязывает пандемия, приносить с собой еду и вкушать ее перед своим экраном, только что фактически получили официальное разрешение от французской администрации. И не когда-нибудь и не как-нибудь: во Франции, где государственная администрация все больше и больше вторгается в частную сферу, указ, опубликованный в Официальном бюллетене, зафиксировал эту отнюдь не гастрономическую революцию. Такую новость я нашел в газете Le Monde, которая даже посвятила этому очень серьезный обзор в колонке "Экономика". Указ ? 2021-156 появился в Официальном бюллетене в праздничный день: это воскресенье, 14 февраля, дата проклятого "ковидного" Дня святого Валентина 2021 года", - указывает журналист.

"(...) Известно, что трудовое законодательство Франции намного обширнее, чем у ее швейцарского соседа, оно формализует ситуацию, вызванную кризисом в области здравоохранения. Но как не усмотреть в этом нечто большее, нежели разрешение для сотрудников подкрепляться между ноутбуками, карандашами и компьютерами? Вчерашняя доковидная Франция стратегически вращалась вокруг этого полудня. Обед был синонимом работы, удовольствия, встреч и пополнения адресной книги. За столом делалась политика. Между блюдами заключались контракты", - говорится в статье.

"(...) Сколько же тех, кто пристрастился сидеть за столами и принимать запланированных или незапланированных гостей, сегодня хандрит в своих офисах на приличной социальной дистанции? Сколько тех, кто опасается, что их профессиональные привычки и обычаи прошлых лет будут отправлены на огромную социальную живодерню, коей является пандемия? Для этого достаточно лишь одного указа, подтверждающего, что авторитет былой Франции подорван. Антрополог Марк Оже, автор увлекательной книги "Хвала Парижскому бистро"(издательство Payot), еще до коронавируса подал сигнал тревоги. С тех пор страдания заведений, предлагающих удобный и практичный обед, еще больше усилились. А теперь для рестораторов и кафетериев, уже задушенных карантином, День святого Валентина 2021 года останется в памяти как катастрофический день разочарования. Остается лишь мечтать о завтрашних "безумных" постковидных годах", - резюмирует Ришар Верли.