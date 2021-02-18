В BND уже в 2020 году предполагали, что Ян Марсалек прячется в России

"Уже летом в Федеральной разведывательной службе Германии (BND) считали, что бывший менеджер Wirecard Ян Марсалек скрылся в России. Об этом свидетельствуют секретные документы. Также появились новые доказательства активности Марсалека в Ливии и сотрудничества с российской охранной компанией РСБ", - сообщает немецкий журнал Stern.

"В электронном письме, которое 5 августа ответственный руководитель одного из отделов BND написал начальнику своего департамента, все выглядело так, будто вопрос уже решен. Как написал служащий, он уже "обсудил с командой", что "они будут контролировать все TKM Марсалека" - TKM означает средства телекоммуникации, такие как телефонные номера или адреса электронной почты. Однако, как писал сотрудник BND, он предполагает, что "результаты будут нулевыми", потому что задействованные сотрудники российской спецслужбы "позаботятся о том, чтобы он больше не использовал свои старые телекоммуникационные устройства", - передает издание.

"Затем в августе московская резидентура BND доложила о "слухе", что "разыскиваемый находится под опекой российских спецслужб и был доставлен в учебный центр в Балашихе". В действительности в городе Балашиха на восточной окраине Москвы, на территории в 50 га, расположена строго охраняемая войсковая часть 35690 российской спецслужбы ФСБ. "На обширной территории этой учебной части достаточно подходящих для проживания мест, недоступных для посторонних глаз и обеспечивающих идеальную защиту", - пояснила резидентура BND".

"Фирма Libyan Cement Company в Бенгази, возможно, связанная с Марсалеком, в 2016 и 2017 годах нанимала бойцов из российской компании "РСБ-Групп" - по ее собственным данным, только для разминирования. Затем в Wirecard появилась компания под названием RSB Holdings Limited в Дубае. Ее основная компания RSB Global также находится в Москве и предлагает абсолютно те же услуги, что и "РСБ-Групп", - говорится в статье.

"RSB в Дубае в декабре 2017 года заказала у Wirecard за 1,6 млн евро лицензию на программное обеспечение, по-видимому, для платформы для предоплаченных карт. В марте 2019 года аудиторская компания Ernst & Young (EY) запросила годовые бухгалтерские отчеты RSB. Об этом Марсалек общался в чате Telegram с одной из сотрудниц. "RSB - это российская охранная компания, - писал он. - Там нет отчетов". Позднее он ссылался на сообщения в СМИ о деятельности фирмы RSB на цементном заводе в Ливии - очевидно, что, по его мнению, это была одна и та же группа. Как можно доказать существование фирмы, спрашивал он. "Может быть, позвонить Путину?".

"Адвокат Марсалека в Берлине сообщил в ответ на вопросы, что в настоящий момент не хочет "делать никаких заявлений", - передает Stern.