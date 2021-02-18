Избыточная смертность в России вызывает вопросы

"Последние данные статистического ведомства и независимых исследователей все больше превращают подозрение в факт: официальное число людей, умерших в России от коронавируса, вероятно, не имеет ничего общего с правдой", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Неделю назад российское статистическое ведомство Росстат опубликовало ужасную Excel-таблицу. Документ называется "Естественное движение населения с января по декабрь 2020 года". Как следует из таблицы, в коронавирусном 2020 году в России умерло на 323 тыс. человек или на 18% людей больше, чем в предыдущем году", - передает журналист Павел Локшин.

"В новой статистике не было бы ничего удивительного, если бы российские официальные лица на протяжении года не пытались бы рисовать оптимистичную картину борьбы с пандемией - в то время как независимые наблюдатели постоянно ставили под сомнение российские данные".

"На фоне пиар-кампании даже последнему отечественному телезрителю пришлось поверить: Россия хорошо справляется с пандемией. Так хорошо, что летом прошлого года можно было даже отменить все ограничения, чтобы провести голосование о путинских поправках в Конституцию", - говорится в статье.

"Однако новые статистические данные, основывающиеся на данных регистрационных органов по всей России, свидетельствуют о другом. Согласно новой статистике, по числу смертей от коронавируса Россия может занять второе место в мире после США. И Россия Путина приукрашивала свою статистику так основательно, как немногие другие страны", - указывает издание.

"Официальные данные о смертности, которые цитировались на государственном информационном портале "Стоп коронавирус", в российских и международных СМИ, а также на статистических платформах, например, Our World in Data, в 5-6 раз ниже тех, что представлены в отчете статистического ведомства".

"Согласно ему, к концу 2020 года от коронавируса скончались 57 тыс. россиян, при населении 146 млн человек. Счетчик смертности на сайте "Стоп коронавирус" стоял в середине февраля почти на отметке 81 тыс. человек. Эти оптимистично низкие цифры были предоставлены "оперативными штабами", находящимися в подчинении министерства здравоохранения и координирующими борьбу с пандемией по всей стране".

"Но им не верит даже само правительство, - указывает издание. - О том, каков действительный масштаб последствий пандемии, нет единого мнения даже внутри властной элиты, цифры разнятся. Незадолго до конца прошлого года вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 81% избыточной смертности в России приходится на Covid-19. Это соответствовало бы почти 261 тыс. умерших от коронавируса".

"Подобное число прогнозировал в декабре в разговоре с Die Welt российский демограф Алексей Ракша, покинувший Росстат после критики российской статистики по коронавирусу. В статистике Росстата говорится лишь о 162 тыс. случаев смерти людей с коронавирусом. Уже это число было бы почти в три раза выше цифр, опубликованных "оперативными штабами", - пишет издание, отмечая, что "российские государство не считает нужным объяснять это несоответствие".

"Сколько людей на самом деле умерло в России от коронавируса в прошлом году? Есть веские основания полагать, что как вице-премьер Голикова, так и Росстат слишком оптимистичны. Некоторые эксперты предполагают, что 90% или даже 100% избыточной смертности в России приходится на Covid-19. (...) Статистик из Тюбингена Дмитрий Кобак исходит из 358 тыс. смертей от коронавируса, московский демограф Ракша предполагает, что от Covid-19 умерло до 350 тыс. людей".

"Но даже если доля людей, умерших от коронавируса, в итоге окажется меньше - за другие смерти как минимум также несет ответственность взаимодействие пандемии и слабой системы здравоохранения России. На протяжении многих месяцев в провинции учащались сообщения о переполненных больницах, вынужденных отправлять обратно обычных пациентов, нуждавшихся в срочном оказании помощи. Скорой помощи порой приходилось ждать часами или даже целыми днями".

"Если бы Россия была демократическим государством, Кремлю пришлось бы отвечать на вопросы: об ответственности властей, о состоянии системы здравоохранения, об информационной политике правительства, которое по сей день приукрашивает статистику по коронавирусу, представляемую собственному населению и мировой общественности. Однако, - заключает Die Welt, - без настоящей оппозиции в парламенте и общероссийских свободных СМИ Путину и правительству бояться нечего".