"Личность можно было создать только при участии российского государства"

"В строжайших условиях безопасности в суде по делу об убийстве в Тиргартене выступил главный свидетель обвинения. Он должен помочь доказать, что обвиняемый сотрудничал с российской спецслужбой. Об этом свидетельствует уже личность подозреваемого в убийстве", - пишет немецкое издание Die Welt.

"По соображениям безопасности судебное заседание проводилось не как обычно в большом зале исторического главного здания суда, а в соседнем здании, так как там есть помещение для защиты свидетелей, где под охраной полицейских проводил перерывы в заседании свидетель Г., мужчина в возрасте около 50 лет", - отмечает журналистка Анна Кренлинг.

"Рослый журналист рассказывал на английском языке о своем расследовании в отношении обвиняемого Вадима Красикова и его предполагаемой фиктивной личности. Родившийся в 1965 году россиянин, обвиняемый в убийстве, и в эти дни безучастно наблюдал за происходящим из-за бронестекла и почти всегда смотрел только прямо перед собой".

"(...) Он утверждает, что его зовут Вадим Соколов, он родился в 1970 году и является инженером-строителем. Но именно эти его личные данные журналист Г., как утверждает он сам, опроверг уже вскоре после убийства в Тиргартене. На основе открытых источников Г. заключил, что в России вовсе нет человека с такими данными. Решающим доказательством того, что у Соколова есть вторая личность, дал ИНН, который Соколов получил лишь в 2019 году, что, хотя и возможно в техническом плане, является совершенно нетипичным. Также и указанный Соколовым в заявлении на получение визы работодатель в Санкт-Петербурге утверждает, что не знает его. Его имя - это профессиональная поддельная личность: "Личность Соколова можно было создать только при участии российского государства", - заявил Г., выступая в суде в качестве свидетеля".

"Из этого предположения генеральная прокуратура сделала вывод о мотиве убийства. Она исходит из того, что Вадим Красиков убил Зелимхана Хангошвили по поручению российских государственных органов".

Председательствующий судья Олаф Арнольди допросил свидетеля, работающего на Bellingcat, о каждой детали его расследования, в том числе о том, сколько денег они платят источникам за информацию. "20 евро в пересчете на европейскую валюту платит Bellingcat за выписку из российского налогового реестра, сказал Г.".

Журналист также рассказал о том, как действует российская спецслужба при создании фиктивной личности. "Дается новая фамилия и новая дата рождения. Имя, как правило, сохраняется, и еще: "Знак зодиака остается тем же, - пояснил Г. удивленному председателю. - В России это очень важно. Если тебя кто-то спросит об этом, ты должен суметь ответить сразу".

"Как журналист связал Вадима Красикова с убийством в Тиргартене, хотя речь шла о подозреваемом с фамилией Соколов? Г. рассказал, что его команда искала преступления, совершенные по похожему образцу, чтобы найти возможного убийцу. При этом они наткнулись на убийство, совершенное в 2013 году в Москве. Тогда мужчина на велосипеде застрелил на парковке одного бизнесмена. В этой связи в розыск был объявлен некий Вадим Красиков. При сравнении фотографий, предназначенных для розыска, он установил, что это, вероятно, один и тот же человек", - говорится в статье.

"Кроме того, журналист Г. обнаружил данные, свидетельствующие о связи Красикова со спецподразделением "Вымпел", которое некогда входило в состав спецслужбы КГБ. Организация "Вымпел" по-прежнему объединяет бывших сотрудников российской службы внутренней безопасности ФСБ".

По данным Г., "незадолго до преступления в Тиргартене обвиняемый поддерживал тесную связь с членами "Вымпела" и ФСБ. Г. ссылается на метаданные мобильного телефона, который он идентифицировал как телефон Красикова. С телефона регулярно и интенсивно поддерживалась связь с 13 представителями "команды "Вымпела". Дальнейшее расследование показало, что обвиняемый посещал тренировочный центр ФСБ".

"Президент "Вымпела" Валерий Попов опроверг связь с убийством. По его словам, ветеранская организация занимается "благотворительной работой", в том числе помогает детям. "Это все дилетантство, кто-то хочет выдать операцию за работу "Вымпела", - сказал он в интервью российскому новостному агентству "Интерфакс". Попов также заявил: "Если бы работал "Вымпел", никто бы ничего не узнал и не догадался".

"Решающим для дальнейшего хода процесса и приговора будет то, как судьи под руководством Арнольди оценят улики, которые предоставил Г., - отмечает издание. - Прежде всего, метаданные мобильной связи. Арнольди отметил: "Нет никакой информации о содержании разговоров, о том, обсуждалось ли там возможное покушение в Берлине. Они могли обмениться и кулинарными рецептами". По его словам, судьи, возможно, применят для оценки улик "другие критерии", а не журналистские".

"Ожидается, что приговор будет вынесен через несколько недель. Правительство ФРГ связало свою реакцию непосредственно с исходом этого процесса", - пишет Die Welt.