Путин может найти в Италии любовь, но не стоит рассчитывать на помощь

"После обескураживающих президентских выборов во Франции российский президент Владимир Путин, кажется, приблизился к желанной цели в Италии. После выборов в марте там почти точно утвердится и пророссийское правительство, и значительная пророссийская оппозиция. Они, скорее всего, позаботятся о том, чтобы ЕС не расширял санкции против России, - но их вряд ли отменят", - пишет обозреватель Bloomberg View Леонид Бершидский.

Большим подарком для России было бы заполучить раскольника в Европейском совете, который проголосовал бы против продления санкций, полагает он. Это могли бы быть Венгрия, Кипр или Австрия. Но для этих маленьких государств цена открытого выступления против единства ЕС по весьма очевидному вопросу перевешивает любые экономические выгоды от увеличения торговли с Россией, рассуждает журналист.

Раскольник, которые нужен России, должен быть большой страной, предпочтительно одной из четырех, определенных как желательные "стратегические партнеры" с точки зрения Кремля в докладе Европейского совета по международным отношениям в 2007 году. Это Франция, Германия, Италия и Испания, говорится в статье.

Германия и Испания, в силу позиций их правительств, на данный момент вне игры, отмечает Бершидский. Во Франции к власти пришел Эммануэль Макрон, который стремится к сотрудничеству с Меркель.

Итак, остается Италия. "У нее были самые особые из особых отношений с Россией с советских времен", - пишет Бершидский. В 1960-е годы Италия поставляла больше половины импортируемого Советским Союзом промышленного оборудования, ENI была ключевым стратегическим партнером советской нефтяной индустрии, а Fiat построил автомобильный завод - до сих пор крупнейший в России.

"После распада Советского Союза особые отношения расцвели", - продолжает Бершидский. Экс-премьер Италии Романо Проди однажды сказал, что "Россия и Италия вместе, как водка и икра, - прекрасное сочетание". "Это, впрочем, недостаточно цветистый комплимент, чтобы описать тесную дружбу Путина с другим итальянским лидером, Сильвио Берлускони", - иронизирует автор.

Берлускони, конечно, - это сила, которая стоит за возвращением правых накануне мартовских выборов. Он не станет премьер-министром из-за судимости, но его партия "Вперед, Италия" может потенциально создать правящую коалицию с крайне правой "Лигой Севера", в программу которой также входит отмена санкций против России, говорится в статье.

За это же выступает и популистское "Движение пяти звезд", и даже левоцентристская Демократическая партия не очень-то антипутински настроена, отмечает автор.

"Путин, должно быть, доволен таким раскладом. Но, впрочем, это Италия, с ее традициями беспорядка в управлении и нестабильных альянсов", - пишет Бершидский. В какой-нибудь широкой коалиции все позиции будут размыты, и лидер нестабильного правительства вряд ли начнет восстание на уровне ЕС, чтобы помочь Путину. "В этом смысле ничего особенно не изменится для Кремля - и последняя из четырех стран, которая могла бы положить конец санкциям, выбывает из игры", - заключает автор.