Кипр, Мальта и Россия объединились против разоблачительницы

Кипр выдал европейский ордер на арест Марии Ефимовой, заявившей о коррупции на Мальте, сообщает издание EUobserver.

"В заявлении утверждалось, что гражданка России Ефимова украла деньги у кипрской фирмы Fragrance Distribution, где она работала четыре года назад. Власти Мальты уже преследовали ее по обвинению в том, что она присвоила средства Pilatus Bank - мальтийской фирмы, где она была стажером. Россия присоединилась к двум странам ЕС накануне Рождества, отправив следователей к ее отцу в его московскую квартиру", - пишет журналист Эндрю Реттман.

Ефимова оказалась "в центре сенсационных обвинений в адрес премьер-министра Мальты Джозефа Муската", говорится в статье.

"Она бежала с Мальты в августе, после того как рассказала журналистке Дафне Каруане Галиции, что у жены Муската есть секретный счет в Pilatus Bank, на который приходят "грязные" деньги из Азербайджана. Последовавшее за этим убийство Каруаны Галиции, автомобиль которой был взорван, вывело дело на международный уровень", - отмечает автор. Реттман также напоминает, что в декабре депутат Европарламента от Португалии Ана Гомес призвала столицы ЕС предоставить Ефимовой убежище либо международную защиту.

Каруана Галиция "также предположила, что двое высокопоставленных членов правительства Муската - Кит Шембри и Конрад Мицци - использовали Pilatus Bank для получения взяток от россиян, просивших о покупке мальтийских паспортов". В свою очередь, представитель правительства Мальты Курт Фарруджиа заявил в прошлые выходные в Twitter: "Теперь нам известно, что у Ефимовой, "главного" российского свидетеля и главного "осведомителя" Дафны Каруаны Галиции, нет документов, подтверждающих ее обвинения. Мы это и так знали. Ни одного документа быть не может, потому что это дело - ложь от начала до конца".

Европейский ордер на арест требует передавать подозреваемых стране-заявителю, однако Ефимова сообщила изданию Cyprus Business Mail, что в ЕС не спешат помогать Никосии, отмечается в статье. "Я побывала в разных европейских странах и спрашивала у полиции, если ли на меня ордер, и никто не хотел ему подчиняться", - цитирует EUobserver ее слова.

В течение последних двух лет российские магнаты покупали мальтийские паспорта по схеме, созданной правительством Муската, и Transparency International выражала опасения, что это создает риск внедрения в ЕС российской коррупции. Между тем "такой же процесс идет полным ходом на Кипре", подчеркивает корреспондент.