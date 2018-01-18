"В Москве есть свой скандал с изнасилованием. Однако его участников зовут не Харви Вайнштейн или Кевин Спейси, а Сергей Семенов и Диана Шурыгина", - пишет Штефан Шолль в немецком издании Frankfurter Rundschau о нашумевшей истории якобы изнасилованной 16-летней девушки.

"Феминизм считается в России малопривлекательным, мейнстрим настроен патриархально и с иронией реагирует на западные дебаты о сексуальном насилии", - пишет журналист. Так, недавно звезда телевидения Никита Джигурда расцеловал на шоу "Дом-2" бедра ведущей Ольги Бузовой и объявил в Инстаграм, что в свете голливудских скандалов и сексуальных домогательств ему полагается тюремный срок, передает издание.

"С моей российской точки зрения здешние феминистки перегибают палку. Они даже хотят запретить мужчинам говорить о женщинах", - сказала в разговоре с изданием публицист Анастасия Кириленко, проживающая в Париже. По ее мнению, сексуальное насилие существует везде, но в России его опасность больше.

"Обвинения Харви Вайнштейна в домогательствах кажутся многим россиянкам "проблемой класса люкс", - отмечает журналист, напоминая, как недавно актриса Анастасия Самбурская открыто призналась, что выросла в семье, в которой насилие было обычным делом.

По данным Министерства внутренних дел, в 2016 году около 15 тыс. российских женщин и детей пострадали от насильственных действий своих близких родственников, говорится далее.

Россияне скептически наблюдают за пафосом западного движения против насилия. "Кажется, только малое количество русских хотели бы всерьез воспринять дебаты вокруг #MeToo", - констатирует автор.