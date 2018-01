18 января 2018 г. Катрин Хилле | Financial Times Россия предлагает провести переговоры между афганским правительством и "Талибаном"* "Россия предложила провести прямые переговоры между правительством Афганистана и "Талибаном"*: Москва стремится играть более весомую посредническую роль в целях окончания конфликта, бушующего более 16 лет", - передает корреспондент Financial Times Катрин Хилле. В среду российский МИД сообщил в заявлении, что Москва твердо выступает за скорейшее начало прямых переговоров "в интересах прекращения братоубийственной войны" и "готова предоставить для этого соответствующую площадку". "Инициатива отражает озабоченность Москвы тем, что Афганистан может стать новой опорной базой для центральноазиатских джихадистов, вытесненных из Сирии и Ирака после поражения ИГИЛ*, - отмечает журналистка. - Москва заявляет, что такой сценарий может дестабилизировать соседей России в Центральной Азии и угрожать ее собственной безопасности". Однако, по словам Хилле, этот шаг также показывает, как Россия пользуется непоследовательностью американской внешней политики, чтобы вклинится в кризисную дипломатию вслед за своим вмешательством в Сирии, которое помогло повернуть ход гражданской войны. Автор отмечает и растущую вовлеченность России в Ливии. "Несмотря на то, что Россия воевала против "Талибана"* в афганской войне 1979-1989 годов в советскую эпоху, теперь Москва выступает за его вовлеченность, потому что не считает, что амбиции вооруженной группировки выходят за пределы Афганистана, в отличие от ИГИЛ*", - говорится в статье. Аналитик из Москвы Омар Нессар заявил изданию, что "Талибан"* не является "прямой угрозой для российской безопасности, по крайней мере не прямо сейчас". "В то время как аналитики признают возобновившиеся опасения центральноазиатских спецслужб по поводу потенциальной угрозы ИГИЛ* в Афганистане, они говорят, что пока эти страхи не стали реальностью", - отмечает автор. Нессар также отметил в беседе с журналисткой, что "ухудшение отношений России с Западом начиная с 2014 года, в том числе решение НАТО прекратить сотрудничество в Россией по Афганистану, - это важный фактор, стоящий за новым подходом Москвы в Афганистану". *"Талибан", "Исламское государство" (ИГИЛ) - террористические организации, запрещенные в РФ. Источник: Financial Times