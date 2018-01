18 января 2018 г. Чарльз Кловер | Financial Times Китайско-российские переговоры в сфере ракетостроения заставляют США опасаться их крепнущих связей "Китайская компания Great Wall Industry, осуществляющая запуски в космос, ведет с крупнейшей российской ракетостроительной компанией переговоры о предоставлении конфиденциальных технологий в области двигателей; это заостряет внимание на укреплении российско-китайских связей в аэрокосмической сфере. Вашингтон встревожен", - пишет журналист Financial Times Чарльз Кловер. В среду российское НПО "Энергомаш" подтвердило газете, что переговоры идут. Связаться с Great Wall Industries газете не удалось, а китайское Национальное космическое управление воздержалось от комментариев. Двигатели "РД-180" производства "Энергомаш" ценятся так высоко, что США применяют их для запуска своих спутников, замечает Кловер. Правда, под давлением американских конкурентов "Энергомаша" и из геополитических опасений американские политики грозятся заблокировать поставки "РД-180" в США. По мнению газеты, это придает особое значение переговорам российской компании с альтернативным покупателем - Китаем. "Хотя "РД-180" предназначен для гражданских ракет, он имеет очевидное военное применение в период, когда Китай разрабатывает баллистические ракеты нового поколения, в том числе "убийцы авианосцев" для потопления кораблей", - говорится в статье. Гендиректор "Энергомаша" Игорь Арбузов сказал в интервью газете, что для продажи двигателей остается препятствие - тот факт, что Китай не присоединился официально к глобальному соглашению - Режиму контроля за ракетными технологиями. "На прошлой неделе Арбузов сказал в интервью "Известиям", что Китай не хочет покупать готовые двигатели, а предпочел бы купить технологию или взять на нее лицензию", - отмечает издание. "Однако переговоры обострили страх россиян, что их технология может оказаться в руках силы, уже зарекомендовавшей себя как их конкурент", - пишет автор. "Русские понимают: в конечном итоге китайцы хотят вытеснить их из бизнеса в производстве ракетных двигателей", - заметил эксперт Рик Фишер (International Assessment and Strategy Center, США). По словам Арбузова, российско-китайское соглашение, регулирующее торговлю аэрокосмическими технологиями, смягчает беспокойство при передаче технологий. Источник: Financial Times