18 января 2018 г. Катрина Мэнсон | Financial Times США ставят Россию и Китай на первое место в программе своей обороны "Стратегия национальной обороны Пентагона, обновленная впервые за четыре года, предусматривает, что приоритетной задачей будет более агрессивная военная стратегия против Китая и России", - пишет журналистка Financial Times Катрина Мэнсон, ссылаясь на неназванные "источники, знакомые с документом". По мнению издания, теперь соперничество Вашингтона с другими ведущими державами возвращается на первое место в оборонной доктрине США. Неназванный источник в оборонном ведомстве, знакомый с документом, "сказал, что США обеспокоены тем, что основные противники Америки подтачивают ее традиционные военные преимущества", говорится в статье. "Когда смотришь на то, что разработали Китай и Россия, это сознательно предназначено для противодействия некоторым нашим сильным сторонам, - сказал источник. - То, что китайцы сделали в сверхзвуковой сфере, специально предназначено для ограничения деятельности наших авианосцев". Издание поясняет: Китай разработал быструю баллистическую ракету, которая теоретически может прорваться мимо систем ПРО США, установленных на авианосцах. "Этот документ определенно переходит [от стратегии администрации Обамы] к совершенно открытому признанию того, что мы живем в эпоху соперничества великих держав, и две страны, которые бросают Соединенным Штатам самый мощный вызов, - это Россия и Китай", - сказал второй источник, знакомый с разработкой документа. "Это попытка поставить оборону США на более конкурентоспособную основу с учетом капиталовложений Китая и России", - сказал второй источник, добавив, что цель стратегии - "повысить конкурентоспособность (США) в тех областях, в которые Китай и Россия вложили средства и постарались эксплуатировать выгодную им асимметричность". Источник: Financial Times