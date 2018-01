18 января 2018 г. Люк Гардинг, Штефани Кирхгесснер | The Guardian Босс, бойфренд и ФБР: итальянка оказалась в центре расследования связей Трампа с Россией "Симона Манджанте никак не ожидала, что флирт, начавшийся на LinkedIn, приведет к повестке с вызовом к федеральным агентам, работавшим на Роберта Мюллера, американского спецпрокурора, ведущего расследование относительно связей Дональда Трампа с Кремлем", - пишут журналисты The Guardian Люк Гардинг и Штефани Кирхгесснер. "Но в ее дверь постучали в октябре прошлого года, в тот день, когда молодой человек Манджанте, Джордж Пападопулос, бывший советник по внешней политике в штабе Трампа, признал себя виновным в том, что солгал ФБР", - говорится в статье. В интервью The Guardian в Риме Манджанте отказалась вдаваться в подробности того, какие именно вопросы задавали ей в ФБР во время допроса, продолжавшегося два с половиной часа, или продолжающихся бесед Пападопулоса с федеральными агентами. "Но она пролила новый свет на загадку человека, оказавшегося центральной фигурой в расследовании по Трампу, - Джозефа Мифсуда, мальтийского профессора. Он не упоминается по имени в обвинении, предъявленном Пападопулосу, но, как предполагают прокуроры, был ключевым посредником между помощником по внешней политике и высшими российскими чиновниками", - сообщает издание. Главный вопрос, который сейчас стоит перед Пападопулосом, - это что он сказал высшим чиновникам в штабе Трампа - если он вообще что-то сказал - после того, как Мифсуд, с которым он познакомился в марте 2016 года, проявил особый интерес к нему после встречи в Риме, отмечает издание. Прокуроры утверждают, что этот человек сказал Пападопулосу, что у Кремля есть "компромат" на Хиллари Клинтон и "тысячи электронных писем", тайно взломанных в штабе Демократической партии. "Задолго до того, как Мифсуд и Пападопулос познакомились, именно Манджанте была представлена загадочному профессору, когда она работала в Брюсселе в Европарламенте в качестве адвоката, специализирующегося на делах по похищению детей", - пишет газета. Ее представил Мифсуду примерно в 2012 году Джанни Питтелла, известный итальянский депутат Европарламента, который в 2014 году стал его председателем и возглавлял фракцию социалистов и прогрессивных демократов. "Я всегда видела Мифсуда с Питтелой", - рассказывает она. Когда ее контракт истек, Питтелла предложил ей поехать в Лондон работать на Мифсуда. Профессор предложил ей работу в 2016 году в звучавшем представительно Лондонском центре практики международного права. Ее туда пригласили, как теперь она думает, из-за ее обширной брюссельской "книги контактов". Офис в Лондоне оказался заметно тесным. Там был один стол, за которым сидели Манджанте и ее коллеги. Они приносили с собой собственные ноутбуки, говорится в статье. Дипломатическая деятельность Мифсуда, как считает сейчас Манджанте, была прикрытием. "Я никогда не встречала там русских... Но этот центр, конечно же, не был тем, за что его выдавали", - говорит Манджанте. Примерно в то же время, когда она приступила к работе, в сентябре 2016 года Манджанте получила сообщение в социальной сети LinkedIn от Пападопулоса. Он написал, что ему понравилась ее фотография. Они попытались встретиться, но безуспешно. По словам Манджанте, в разговоре они не упоминали ни Мифсуда, ни русских. В конце октября 2016 года Манджанте написала Мифсуду гневное письмо, жалуясь, что ее обманули и не выплачивают зарплату. Она жила на собственные сбережения, говорится в статье. Мифсуд ответил: "Дорогая Симона! Надеюсь, вы в порядке... Я был в Москве... Сейчас я в Лондоне. Можем ли мы встретиться лично? Я здесь до вечера вторника". "Больше они не общались", - говорится в статье. Манджанте ушла с работы. Тем временем у нее начался роман с Джорджем Пападопулосом. Они встретились в марте 2017 года в Нью-Йорке, понравились друг другу, начали встречаться и влюбились, рассказывает Манджанте. "Вскоре после того, как обвинение против Пападопулоса и его признание стали достоянием общественности, Мифсуд исчез", - говорится в статье. Источник: The Guardian