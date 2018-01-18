Скрытый национализм разобщает ЕС

"Визит в Германию австрийского канцлера ясно показывает, как много корыстных политиков пришли к власти. Это несет опасность для ЕС", - уверен Ханс-Петер Зибенхар, журналист немецкого издания Handelsblatt.

Ангеле Меркель пришлось долго ждать визита нового канцлера Австрии. Себастьян Курц не торопился выразить уважение коллеге в Германии. "Для этого была веская причина: в европейской политике эти руководители различаются, как небо и земля", - отмечает Зибенхар.

Корыстные популисты пришли к власти или заняли решающие позиции в правительствах во многих странах Центральной и Восточной Европы. В Австрии правит Курц с помощью правопопулистской партии FPÖ, в Чехии пост премьер-министра занял миллиардер-популист Андрей Бабиш. В Болгарии с помощью правопопулистской коалиции "Объединенных патриотов" держится на плаву премьер Бойко Борисов, говорится в статье.

"Собрание глав государств и правительств 28 стран-участников (включая Великобританию) похоже на маскарад. Все участники показывают остальным маску проевропейцев, однако за маской часто скрывается национальный эгоизм", - полагает автор.

"В действительности некоторые участники занимаются коварным ослаблением европейского процесса объединения, зачастую скрываясь за многозначным политическим понятием субсидиарности", - уверен журналист.

По мнению автора, шансы на модернизацию ЕС сейчас хороши как никогда. Особое значение Зибенхар придает "германо-французскому мотору".

Что касается ряда балканских стран, мечтающих о вступлении в ЕС, то, как отмечает журналист, им еще предстоит долгий путь к членству, однако "Германия и Европа элементарно заинтересованы в том, чтобы не уступить уязвимый регион другим глобальным игрокам, таким как Россия или Китай".

"Процесс объединения Европы, без сомнения, является задачей столетия. Благосостояние и мир в следующие десятилетия будут зависеть от того, удастся ли привлечь на сторону Европы не только разум, но и сердца ее граждан", - подытоживает журналист.