В офисе российской правозащитной организации был сделан поджог - по слухам, в отместку за осуждение нарушений в Чечне

Организация "Мемориал" связала предполагаемый поджог офиса своего отделения в Ингушетии с событиями в Чечне, отмечает британская Independent. Журналист Оливер Кэрролл поясняет: "Там на прошлой неделе был арестован за предполагаемые преступления, связанные с наркотиками, 60-летний Оюб Титиев, руководящий деятельностью организации в Чечне. Те, кто его знает, называют обвинения фальшивкой и местью за его правозащитную деятельность. Несколько его знакомых прилетели в регион, пытаясь добиться его освобождения, и использовали офис в Ингушетии в качестве своей базы".

"В Чечне "Мемориал" был особенно активен", - подчеркивает издание.

Директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская, ранее проработавшая 9 лет в "Мемориале", "сказала в интервью Independent, что у организации не было проблем с властями Ингушетии, отношения были даже, возможно, в духе "сотрудничества". На ее взгляд, нападение было совершено исключительно из-за Чечни и действий ее лидера", пересказывает автор.

"Чеченские власти неоднократно целились в "Мемориал", угрожали сотрудникам, называли их врагами народа и угрожали жертвам нарушений, обращавшимся в организацию за помощью", - сказала Сокирянская. Несколько сотрудников уже было эвакуировано из-за угроз, добавила она. "Арест Титиева последовал за несколькими такими угрозами", - сказала она.

По мнению издания, комментарии пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова к делу Титиева не внушают особого оптимизма. "Это надо у правоохранительных органов спрашивать, там же есть конкретные обвинения", - сказал он журналистам.

"В прошлом Москва крайне неохотно вмешивалась в дела Чечни, оставляя их под контролем вспыльчивого Кадырова в рамках "большой сделки о безопасности". По мнению Сокирянской, чеченские власти осознали свою предполагаемую безнаказанность и вознамерились закрыть офисы "Мемориала" по всему региону", - говорится в статье.

"После убийства Эстемировой (в 2009 году. - Прим. ред.) офисы "Мемориала" в Чечне продолжили работу, - сказала она. - На сей раз, после ареста Титиева, они хотят удостовериться, что "Мемориал" уйдет и никогда не вернется".