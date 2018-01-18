Секретные армии Кремля

"Войны на Украине и в Сирии привели к расцвету в России частных военных компаний. Кремль позволяет им действовать подпольно и использует их в качестве нового инструмента внешней политики", - пишет NZZ, сообщая, что глава МИДа РФ Сергей Лавров призвал "четко зафиксировать законодательную базу" для бойцов ЧВК. Newsweek посвящает обширный материал "Группе Вагнера", задаваясь вопросом, куда Путин направит свои частные армии после заявленного вывода войск из Сирии.

Российское законодательство запрещает использовать наемников, пишет в Newsweek журналист Оуэн Мэттьюз.

"Но как минимум с 1990-х годов Москва использовала их для своих военных вторжений за границей как опосредованные силы, связь с которыми можно отрицать", - утверждает автор, упоминая о Боснии и Приднестровье. В последние четыре года Путин драматично расширил применение бойцов частных военных компаний (ЧВК) в качестве одного из ключевых элементов внешней политики, используя их для распространения российской мощи на Восточной Украине и в Сирии.

Журналист продолжает: "В декабре 2016 года подполковник Дмитрий Уткин был сфотографирован на кремлевском банкете с Путиным. Уткин - основатель "Группы Вагнера", которую Минфин США назвал одним из крупнейших вербовщиков российских граждан для ведения войны в Сирии".

По данным журнала, Уткин в 2013 году стал работать в ЧВК Moran Security Group. "Согласно расследованию "Радио Свободная Европа", в 2013 году менеджеры Moran Security Group создали в Петербурге организацию "Славянский корпус", которая вербовала отставных российских военнослужащих для охраны нефтяных месторождений и трубопроводов в Сирии. Уткин был одним из их командиров. По некоторым сведениям, (...) "Славянский корпус" был плохо оснащен, им плохо руководили, и он понес большие потери", - говорится в статье.

В 2014 году Уткин основал "Группу Вагнера". "По словам аналитика "Новой газеты" Павла Фельгенгауэра, он вскоре стал одним из ключевых, хоть и неофициальных, сотрудников Кремля. Уткин появился в мятежной Луганской области Восточной Украины, руководя группой отставных военных, которые воевали вместе с местными повстанцами", - пишет Мэттьюз.

"Один человек, называющий себя тайным солдатом, сказал Newsweek, что в 2015 году был завербован для службы в Сирии агентом одной крупной частной военной компании, когда воевал в качестве волонтера за донецкое военизированное формирование. Он назвался "Сергей" и сказал, что ему 30 лет и что он водитель из Донецка", - передает корреспондент.

"Моей главной мотивацией были деньги, а не патриотизм, - утверждал Сергей в телефонном интервью. - Большинство ребят идут туда зарабатывать деньги. Нам предложили 150 тыс. рублей [2,6 тыс. долларов] в месяц - дома [в Донецке] ты, если повезет, зарабатываешь 15 тыс. Вербовщики сказали нам, что у нас будет неопасная работа - охранять линии связи, базы и тому подобное".

"Сергей и другие новобранцы вылетели в сирийскую Латакию на зафрахтованном самолете, выдавая себя за гражданских инженеров, как он утверждает. Но вскоре после прибытия, говорит он, они обнаружили, что участвуют в интенсивных боевых действиях, - пересказывает журналист. -Компания выплачивала 5 тыс. рублей (88 долларов) в награду за голову любого убитого члена ИГИЛ*, утверждает Сергей. Компенсация за серьезное ранение составляла 900 тыс. рублей (16 тыс. долларов), а родственникам погибших солдат обещали 3 млн рублей (53 тыс. долларов). Насколько было известно Сергею по "сарафанному радио" наемников, с зарплатой никого не обжуливали".

Роберт Янг Пелтон, автор книги "Лицензия на убийство: наемные стрелки на "войне с террором", сказал в интервью журналу, что "Группа Вагнера" в Сирии по большей части несет функцию "советников на передовой", и что один из его источников, работавших в Дейр-эз-Зоре, сказал ему, что уровень воюющих россиян "был не таким уж впечатляющим... профессионалов в команде немного, и крови слишком много".

Автор статьи добавляет, что эти бойцы "также координируют авиаудары, которые помогли российской авиации переломить ход войны в пользу президента Асада".

Мэттьюз замечает: "Вопреки официальному отрицанию прямых связей, Кремль, похоже, наградил командиров "Группы Вагнера" за службу".

"Возможно, это был результат какого-то лоббирования со стороны сирийского правительства, - сказал в интервью журналу российский сенатор Франц Клинцевич. - Возможно, они сказали: эти ребята - настоящие герои. Они заслуживают наград... Но официальной связи между этими людьми и российским правительством нет".

"Американцы все время используют военные компании, - сказал в интервью журналу Сергей Железняк, депутат Госдумы. - Почему мы не должны этого делать?"

Мэттьюз полагает, что американские ЧВК исполняют не такие функции, как российские ЧВК. Кроме того, "частные армии - идеальное оружие для новообретенного фирменного кремлевского метода гибридной войны".

"Как представляется, в марте отставные военные из ЧВК RSB Group занимались разминированием районов Ливии, которые захватил вблизи Бенгази полевой командир Халифа Хафтар", - говорится в статье.

"Теперь, когда Россия сворачивает участие своих военных в событиях в Сирии, многие строят предположения, куда Путин направит свои частные армии в следующий раз - и где будет воздвигнут следующий памятник погибшим тайным солдатам России", - заключает автор.

"Войны на Украине и в Сирии привели к процветанию в России частных военных компаний. Кремль позволяет им действовать подпольно и использует их в качестве нового инструмента внешней политики", - пишет Андреас Рюш на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung.

На ежегодной пресс-конференции министр иностранных дел Сергей Лавров выразил мнение, что"ударил по больному месту": расцвет частных военных компаний, которые фактически берут на себя выполнение военных задач за границей, абсолютно не регулируется законом. По мнению Лаврова, "нужно четко зафиксировать законодательную базу для того, чтобы эти люди (россияне - сотрудники ЧВК) были тоже в правовом поле и защищены", передает издание.

"Вероятно, высказывание Лаврова отражает ожидание того, что значимость участия частных военных компаний в операциях за рубежом и дальше будет расти. Речь идет о прибыльном рынке, на котором долгое время господствовали американские и британские компании, но вот уже несколько лет все большую роль играет Россия", - пишет автор. Так, в начале января телеканал BBC сообщал, что с недавнего времени "Группа Вагнера" участвует, кроме прочего, в военных операциях в Судане.

"Упоминание этого государства заставляет насторожиться, ведь Россия с определенного момента все большее внимания уделяет геополитической роли Северной Африки", - отмечает Рюш. "Какие именно услуги оказывает "Группа Вагнера" в Судане, неизвестно, но они определенно противоречат российскому законодательству, запрещающему участие частных военных компаний в военных операциях за границей", - пишет журналист.

Что касается войны на Украине, то она показала, как государство может использовать частные военные компании, деятельность которых находится на грани нарушения закона, в своих интересах. "Бойцы из формально частного формирования "Группа Вагнера" стали желанным средством для того, чтобы замаскировать российскую интервенцию. На основании собственных данных СБУ, не проверенных независимой стороной, выявлены имена 2 тыс. человек, воевавших под прикрытием "Вагнера", - сообщается в публикации.

"Группа Вагнера" скорее похожа на полувоенную организацию, чем на охранную фирму. Очевидно, она служит продвижению национальных интересов без прямого участия государства. Ее использование облегчает Кремлю маскировку военных операций и замалчивание количества жертв", - пишет автор. Вероятно, это является в Москве важным аргументом, чтобы сохранять эту полулегальную зону и откладывать ее правовое регулирование.

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