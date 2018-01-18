Дипломатические игры Ким Чен Ына

Накануне своей исторической встречи с руководством олимпийского движения северокорейский лидер намерен устроить из зимней Олимпиады в Южной Корее большой спектакль во славу государства-изгоя, усилив резонанс своей "мягкой силы", пишет специальный корреспондент Le Figaro в Сеуле Себастьен Фалетти.

Служить и нашим, и вашим, чтобы лучше продвигать свои пешки. За три недели до открытия зимней Олимпиады в Пхенчхане Ким Чен Ын решил замести следы, отправив на переговоры об участии Северной Кореи в соревнованиях, которые пройдут на южнокорейской лыжной базе, необычную посланницу, говорится в статье.

Это красавица Хен Сон Воль - северокорейская певица, звезда женской группы Moranbong, созданной при участии молодого "верховного лидера" и воспевающей династию Кимов под электрогитару, в мини-юбке и на высоких каблуках. Неожиданное присутствие Хен в делегации - это вызов южнокорейским спецслужбам, которые объявили о ее казни в 2013 году, подхватив непроверенные слухи о романе молодой звезды с самим Кимом, который женат на другой певице Ли Соль Чжу. Пресса Сеула ухватилась за это дело, напоминает автор.

Сегодня "Маршал" ставит свои условия "капиталистической" сопернице накануне своей исторической встречи с Национальным олимпийским комитетом Южной Кореи и с ее президентом Мун Чжэ Ином, решившим сделать из соревнований "платформу для достижения мира". Пхеньян требует, чтобы это мировое событие получило громкий отклик, и в качестве своей "мягкой силы" добился разрешения отправить оркестр из Самджиёна в 140 человек, который выступит с концертами в южнокорейских городах Каннын и Сеул, передает корреспондент.

Дьявол в деталях, и переговоры о межкорейском сближении оказываются головоломкой для Сеула, находящегося в позиции просителя. "Это вымогательство денег! Красивый рекламный жест для Северной Кореи, стоимость которого будет обеспечена Сеулом", - считает Николя Леви, специалист по северокорейскому режиму в польской Академии наук. По его оценкам, данная операция будет стоить от 15 до 20 млн евро.

Другой щекотливый подвох: участие Пхеньяна в Олимпиаде рискует нарушить международные санкции, нависшие над страной-изгоем и наложенные за ее атомное продвижение вперед. Так, приезд северокорейских спортсменов на водном транспорте, как предполагалось первоначально, рискует нарушить запрет на морской транспорт за 38-й параллелью, то есть предпочтителен наземный переезд. Еще более серьезны опасения по поводу того, что Пхеньян включит в состав делегации официальные лица, внесенные в черный список ООН, комментирует Фалетти.

Однако подобные вызовы не способны поколебать решимости Муна, который видит в "своих" Играх уникальную благоприятную возможность для прекращения ядерной эскалации между Кимом и Дональдом Трампом, угрожающим Северо-Восточной Азии. После своего избрания в мае адвокат-левоцентрист скрепя сердце вынужден был примкнуть к жесткой линии своего американского союзника, в то время как испытания баллистических ракет следовали одно за другим, и в резкой перемене взглядов верховного лидера он усматривает брешь, в которую можно устремиться, говорится в статье. "Мун действительно в это верит", - полагает Леви.

Мун хочет оживить мечту о воссоединении, от которой отказались молодые поколения, отмечает автор статьи.

Мун оказывается в трудном положении, на него давит администрация Трампа, которая видит в этом сближении маневры Кима, старающегося вбить клин в альянс между Сеулом и Вашингтоном, пишет Фалетти.

"На самом деле, я думаю, что такая точка зрения слишком наивна. Северная Корея просто хочет выиграть время, чтобы продолжить свою ядерную и баллистическую программу", - заявил Рекс Тиллерсон на встрече в Ванкувере по ситуации на Корейском полуострове.

Официально Сеул и Вашингтон находятся на одной волне. И центрист Мун требует, чтобы на повестке дня межкорейских переговоров стояла денуклеаризация. Однако в Ванкувере глава южнокорейского МИДа придерживалась куда более оптимистичной линии, нежели Тиллерсон. "Давление с одной стороны и предложение лучшего будущего с другой должны быть использованы вместе", и эта стратегия "уже начала приносить свои плоды", сказала Кан Гён Хва, приводя Олимпиаду в качестве примера первого прорыва. Сеул мечтает дать ход дипломатическому перезапуску, при незаметной поддержке Пекина, дабы сдержать скорость набирающих влияние в Вашингтоне ястребов, которые пугают нанесением американского военного удара по Корейскому полуострову, заключает корреспондент.