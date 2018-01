18 января 2018 г. Мэтт Апуццо и Адам Голдман | The New York Times Охотившиеся на "крота" в ЦРУ агенты рискнули и позволили подозреваемому вернуться в Китай The New York Times рассказывает предысторию ареста бывшего сотрудника ЦРУ Джерри Чун Шин Ли, задержанного по подозрению в выдаче Китаю секретной информации. Агенты ФБР встречались с Ли в 2013 году и пошли тогда на "просчитанный риск", сообщают журналисты Мэтт Апуццо и Адам Голдман: ему "не стали предъявлять претензии в связи с найденной в его багаже секретной информацией". ФБР могло бы арестовать Ли на месте, но следователи были против: "Будь Ли перебежчиком, его арест по постороннему обвинению насторожил бы китайцев и позволил бы им замести следы. Если он не был "кротом" - а некоторые упорно утверждали, что не был, - его арест мог бы позволить скрыться настоящему предателю". ФБР позволило Ли вернуться в Гонконг, предположив, что, терпеливо наблюдая, агенты "смогут собрать воедино картину того, как Китай уничтожил шпионскую сеть США, и выяснить, помогал ли в этом Ли". Почти пять лет спустя, когда тот неожиданно вернулся в США, ФБР "сделало свой ход". "В понедельник он сошел с рейса Cathay Pacific в Международном аэропорту Кеннеди и был пропущен через таможню. Согласно судебным документам, ожидавший его агент ФБР Келли О'Брайен окликнул его по имени. Ли откликнулся и был арестован", - повествует The New York Times. Авторы статьи при этом подчеркивают, что задержание Ли не решает вопрос о его причастности к делу. "Один правительственный чиновник сообщил, что пока не планируется предъявлять Ли обвинения в шпионаже, выдаче американских секретов китайцам или в чем-либо помимо единственного преступления, связанного с незаконным владением засекреченной информацией. Это оставит нерешенной загадку, как Китай сумел раскрыть сеть информаторов ЦРУ", - отмечают Апуццо и Голдман. Когда в конце 2010 года ЦРУ заметило исчезновение шпионов, Ли заподозрили не сразу, сообщают журналисты. "По мере того как росли опасения в существовании крота, правительство создало секретную целевую группу из офицеров ЦРУ и агентов ФБР", - говорится в статье. "Исчезновения продолжались, и аналитики пришли к выводу, что Ли, хотя он и не работал в ЦРУ много лет, знал имена многих из тех, кто был убит или заключен в тюрьму, - рассказывает The New York Times. - По воспоминаниям одного из бывших чиновников, его изобличали все показатели в правительственной таблице, используемой для выявления потенциальных шпионских угроз". Однако сигналы могли быть неверными, а в случае с Ли "существовали и другие возможные объяснения". The New York Times поясняет: "Некоторые следователи полагали, что Китай взломал систему ЦРУ, предназначенную для общения с информаторами. Разведслужба сталкивалась с аналогичными проблемами в других странах, а некоторые следователи считали, что технология слишком топорна, чтобы противостоять продвинутым китайским компьютерным специалистам". "Другая группа обвиняла сотрудников ЦРУ в Пекине в том, что те были небрежны и позволили себя идентифицировать при встрече с информаторами. Это был ожесточенный спор, и некоторые сотрудники признали, что ущерб может объясняться сочетанием факторов", - продолжает издание. Некоторые бывшие официальные лица назвали доводы против Ли вескими, но основанными на косвенных доказательствах, подчеркивает The New York Times. Источник: The New York Times