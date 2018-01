18 января 2018 г. Иван Нечепуренко | The New York Times Российские расследователи отрицают утверждения информатора, рассказавшего о допинге "Российский аналог ФБР заявил в среду, что он обнаружил свидетельства, опровергающие обвинения в систематическом допинге, выдвинутые информатором, координировавшим тесты на использование препаратов во время зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году", - сообщает корреспондент американской газеты The New York Times Иван Нечепуренко. В заявлении российского Следственного комитета говорится, что он получил документы, связанные с допинговыми пробами 15 российских спортсменов. Недавно их пожизненно отстранили от Олимпийских игр вслед за разоблачениями, что их образцы мочи тайно подменялись ночью в Сочи, чтобы скрыть использование запрещенных стимуляторов, передает автор. В этих документах, по словам комитета, утверждается, что допинг-пробы "поступали в сочинскую лабораторию в дневное время, регистрировались и в пределах от 30 минут до 2 часов передавались на исследование". "Григорий Родченков, глава лаборатории в Сочи во время зимней Олимпиады 2014 года, заявил, что управлял совсем иным процессом, работая ночью на Играх, чтобы заменить компрометирующие образцы перед тем, как их проанализируют, - говорится в статье. - В интервью The New York Times Родченков подробно рассказал о сложной схеме, которую, по его словам, он реализовал по указанию российских спортивных чиновников, чтобы гарантировать, что россияне будут во главе медального зачета в Сочи. Каждый вечер во время Игр моча, пропитанная стероидами, заменялась чистой мочой, которую собирали за несколько месяцев до этого, рассказал Родченков". Как отмечает журналист, антидопинговые надзорные органы и МОК провели свои собственные расследования утверждений Родченко и действий России. После того как оба расследования подтвердили его рассказ, со ссылкой на рассказы анонимных свидетелей, а также на данные судебно-медицинской экспертизы, Россию отстранили от участия в предстоящих зимних Играх в южнокорейском Пхенчхане. "Российские расследователи в Москве заявили, что они опросили более 700 российских спортсменов, тренеров и медицинских работников об утверждениях Родченкова, но никто их не подтвердил, и что сотрудники антидопингового центра Олимпиады в Сочи свидетельствовали, что пробы не подменялись", - добавляет корреспондент. Источник: The New York Times