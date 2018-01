18 января 2018 г. Мэтью Лаксмор | The New York Times В декабре в Москве было 6 минут солнечного света "Для каждого, кто отваживается пережить русскую зиму, облачное небо и короткие темные дни - депрессивная реальность, - утверждает московский корреспондент The New York Times Мэтью Лаксмор. - Но даже эти мрачные ожидания не оправдались в декабре, когда Москва была окутана неумолимым облачным покрывалом все время, кроме шести минут". "Это был самый темный декабрь в российской столице за все время с тех пор, как начали собирать соответствующие данные. До этого хуже всего был декабрь 2000 года, когда солнце выходило всего на три часа, - говорится в статье. - Среднее количество солнечного света в декабре - 18 часов - тоже не то, о чем стоит писать домой". "Услышав об этом, многие говорят: "Теперь ясно, почему я был так подавлен", - сообщил агентству ТАСС директор российской метеослужбы Роман Вильфанд. "У москвичей сколько угодно причин впасть в депрессию: застойная экономика, жуткие пробки и, для некоторых, перспектива, что Владимир Путин скоро выиграет еще один шестилетний президентский срок, - отмечает журналист. - Однако нехватка солнечного света, определенно, внесла свой вклад во вспышку визитов к психиатрам в Москве, превысившую даже сезонный подъем этого показателя, как сообщила газета "Московский комсомолец". Источник: The New York Times