18 января 2018 г. Майя Салам | The New York Times Всплывают новые детали по поводу отношений Трампа с порнозвездой "Две статьи на этой неделе сообщили новые детали того, что в них описывалось как сексуальные отношения между Дональдом Трампом и Стефани Клиффорд, актрисой порнофильмов, которой, по сообщениям, заплатили 130 тыс. долларов за молчание незадолго до выборов 2016 года", - пишет Майя Салам в американской газете The New York Times. Журнал In Touch опубликовал в среду отрывки из интервью 2011 года с 38-летней Клиффорд, известной как Сторми Дэниэлс, говорится в статье. В опубликованных фрагментах женщина заявляет, что у нее была связь с Трампом, которая началась в 2006 году и продолжалась урывками в течение нескольких лет. Также, продолжает автор, статья в Slate, опубликованная во вторник Джейкобом Вайсбергом, главным редактором Slate Group, более подробно останавливалась на том, что он рассказал NYT в пятницу. Slate подробно рассказал о своих контактах с Клиффорд с августа по октябрь 2016 года. Ее рассказ изданию схож с тем, что было опубликовано в In Touch, отмечает журналистка. "Клиффорд рассказала Вайсбергу, что ее адвокат Кейт Дэвидсон, которая представляла интересы ряда звезд порнофильмов и моделей, договорилась о сделке на сумму в 130 тыс. долларов с Майклом Коэном, адвокатом Трампа, - передает автор. - Вайсберг сказал, что женщина поделилась этими подробностями, потому что Трамп пока не заплатил ей и не оформил окончательно соглашение о конфиденциальности". Журналистка добавляет, что The Wall Street Journal опубликовала в пятницу статью, в которой сообщалось, что оплата была осуществлена. Адвокат Трампа, Коэн, заявил в среду по электронной почте: "Это не последние новости. Это старые новости, которые были неправдой тогда и остаются неправдой сейчас". По словам адвоката, та же статья была опубликована в 2011 года "родственным" изданием In Touch. "Все, что они сделали, так это распространили старую и развенчанную новость, которую Клиффорд опровергла в 2011, 2016 и вновь в 2018 году", - отметил Коэн. "Клиффорд рассказала журналу, что отношения начались на турнире по гольфу на озере Тахо (Невада) - лишь несколько месяцев спустя после того, как Мелания, жена Трампа, родила их сына Бэррона, - говорится в статье. - Клиффорд сообщила, что после ужина они с Трампом занимались сексом и говорили часами в его гостиничном номере, и во время бесед он уклонялся от вопросов о жене". По словам актрисы, секс с президентом "был обычным, ничего особенного", передает издание. "Затем, добавила актриса, Трамп сказал ей, что выбьет для нее роль в The Apprentice, реалити-шоу, которое он вел в то время, - говорится далее. - По утверждению актрисы, он повторял это обещание несколько раз во время их отношений. Клиффорд рассказала, что Трамп звонил ей в последний раз примерно в конце 2009 или начале 2010 года". В то же время в Slate говорится, что их отношения продлились примерно год, добавляет автор. Источник: The New York Times