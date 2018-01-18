Что могут рассказать тесты на IQ?

Корреспондент немецкого издания Der Spiegel Аннетте Брунс побеседовала с Алешей Нойбауэром (Aljoscha Neubauer), профессором дифференциальной психологии в Университете Граца и всемирно известным исследователем интеллекта.

"Согласно данным нового исследования из Флориды, тесты на интеллект могут стать настоящей благодатью для темнокожих. Проверка IQ привела к тому, что количество темнокожих школьников и детей мигрантов из Латинской Америки, которых относят к одаренным детям, увеличилось втрое. Вас это удивляет?" - спросила корреспондентка.

"Нет! Большое преимущество тестов на IQ заключается в том, что они слепы к цвету кожи, полу и другим внешним признакам", - отметил Нойбауэр.

"Согласно тестам на интеллект, проведенным в Америке, результат темнокожих американцев постоянно оказывался в среднем меньше на 15 баллов, чем результат "белых" американцев. (...) Ричард Левонтин, занимавшийся популяционной генетикой, уже в 1970 году доказал, что нельзя переносить генетические различия внутри популяции на различия между группами. Он показал, что может существовать фактор внешней среды, который обусловливает различия, но который часто не учитывают", - отметила корреспондентка.

"Именно. Разница в 15 баллов может быть обусловлена внешней средой; однако нельзя исключать и того, что она частично обусловлена генетикой. Причиной могут быть мельчайшие генетические различия, которые потом (...) усиливаются внешней средой", - считает ученый.

"Как обстоят дела с самооценкой? - поинтересовалась журналистка. - Согласно исследованиям, люди, которые верят в собственные силы, показывают в тестах на интеллект несколько лучшие результаты".

"Это верно. Когда люди, подвергающиеся дискриминации, меньше верят в самих себя, это частично объясняет разницу в IQ".

"Интеллект развивается в первые 15 лет жизни, он в значительной степени зависит от качества и количества посещений детского сада и школы. Отсюда исходит ясная задача для образовательной политики, которая должна дать лучшие шансы для развития всем людям, независимо от происхождения", - подчеркнул профессор.

"В 2010 году Тило Саррацин, являвшийся на тот момент сенатором Берлина по финансовым вопросам, заявил, что Германия глупеет из-за притока мигрантов "из Турции, Ближнего и Среднего Востока и Африки", то есть, по его мнению, из-за необразованных людей с большим количеством детей. Стоит ли беспокоиться, что нация в целом глупеет, когда родители с низким IQ имеют больше детей, чем другие?" - задала вопрос журналистка.

"Многие основные гипотезы, на которых он основывается, верны. (...) Однако никто не верит в то, что подобное "оглупление" можно будет измерить в обозримом будущем", - ответил ученый.

"Если у родителей с низким уровнем интеллекта появляется ребенок, то его интеллект, вероятно, будет выше, чем их. Этот эффект также делает тезис Саррацина малоубедительным", - добавил Нойбауэр.

"Результаты IQ-тестов во многих индустриальных и развивающихся странах на протяжении сотни лет постоянно становились лучше, что впервые установил Джеймс Флинн в 1984 году. За сто лет человечество прибавило в IQ 30 пунктов. Показались ли бы наши предки нам бестолковыми, если бы могли встретить их с помощью машины времени?"

"Вопрос заключается в том, является ли рост интеллекта реальным явлением, а не просто результатом измерения. (...) Интересной, хотя и не изученной до конца мне кажется гипотеза, связанная с питанием. Согласно ей, лучшая обеспеченность витаминами, минералами и микроэлементами могла стать причиной того, что человечество поумнело", - сообщил исследователь.

"Примерно за то же время человечество прибавило и в росте. Прибавление в росте постепенно замедляется, так же как и IQ увеличивается меньше. Можно задуматься о взаимосвязи", - отметила журналистка.

"Она могла бы существовать, к тому же больший объем головного мозга соотносится с более высоким уровнем интеллекта. Однако, насколько мне известно, пока, к сожалению, никто не изучил связь между увеличением роста человека и IQ!" - заметил ученый.

"Возможно ли, что именно смешение с переселенцами сделало народы умнее?" - спросила журналистка.

"Это не совсем неправдоподобная гипотеза. (...) Ведь генетические различия имеют исключительно положительный эффект на потомство", - сказал профессор.