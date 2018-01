18 января 2018 г. Карло Муньос | The Washington Times Арктически холодная война? Ледоколы получат крылатые ракеты на фоне наращивания российской военной мощи "На новом тяжелом ледоколе для Береговой охраны США есть то, чего не было ни на одной предыдущей модели, - место под крылатые ракеты, - сообщает Карло Муньос в The Washington Times. - Военный контроль над заледенелыми тундрами на верхушке мира уже годами является политическим и национальным императивом безопасности и для Вашингтона, и для Москвы. Комендант Береговой охраны Пол Цукунф спокойно подтвердил на прошлой неделе, что новейший флот тяжелых ледоколов будет впервые разработан с расчетом на оснащение тяжелым оружием". "Это заявление, прозвучавшее на фоне укрепления Россией своей гораздо более многочисленной флотилии ледоходов в арктических водах, - яснейший знак того, что на вершине мира может разгораться холодная война в прямом и переносном смысле", - говорится в статье. "Сторонники вооружения американских ледоходов говорят, что давно пора сделать этот шаг, потому что корабли Береговой охраны - единственный вид американских тяжелых судов, которые способны пройти через массивные ледники и торосы арктических маршрутов, - передает автор. - Противники говорят, что вооружение судов Береговой охраны подает опасный сигнал Москве - дескать, Вашингтон стремится сражаться за Арктику, - тогда как между странами региона идет осторожное, но настоящее сотрудничество". "Дело не только в [новых] ледоколах. Это часть более широкой конкуренции прямо под поверхностью", - сказал отставной капитан ВМФ Джерри Хендрикс, ныне старший научных сотрудник Центра новой американской безопасности (Вашингтон). "Адмирал Цукунфт отказался сообщить подробности, какими типами вооружений смогут оснащаться ледоколы, во время своего выступления на ежегодном симпозиуме Ассоциации надводных военно-морских сил (SNA) в Кристал-сити, Вирджиния, на прошлой неделе. Однако ранее он призывал к оснащению кораблей крылатыми ракетными технологиями в ближайшие годы", - указывает журналист. "Конструкторы и инженеры, работающие над кораблями Береговой охраны, разрабатывают проекты новых ледоколов, которые поступят во флот не ранее 2030 года, с оглядкой на концепцию модульного оружия", - говорится в статье. "Москва обнародовала планы разработать два новых ледокола, оснащенных крылатыми ракетами, которые предположительно поступят на вооружение российского флота в ближайшие два года", - сообщает автор. "Ничего не сказав о типах вооружений, нужных для арктической части флота Береговой охраны, адмирал Цукунфт отметил, что новые ледоколы могут быть оснащены модульными оружейными системами, которые можно устанавливать на палубе судна и убирать с нее с минимальными усилиями, в зависимости от требований миссии, - передает журналист. - Российские ледоколы будут оснащены не модульными, а встроенными на постоянной основе системами". Источник: The Washington Times