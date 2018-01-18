Россияне в марте выбирают президента. Победитель известен уже сегодня - это действующий глава государства. Кремль хочет избежать низкой явки, и поэтому перед народом будет разыгран спектакль, пишет московский корреспондент Die Welt Павел Локшин.

"На открытии своего избирательного штаба, расположенного в двух шагах от Кремля в Гостином дворе, президент России выглядел уставшим и не мог скрыть выражения скуки на лице", - отмечает Локшин. Да и сказать ему было особо нечего: разве что пару слов о поддержке "дальнейшего развития" страны и готовности предпринять для этого все необходимые шаги.

"Презентуя себя как скромного кандидата, Путин выглядит не слишком правдоподобно - ведь в России известно каждому: его победа на выборах - практически свершившийся факт", - говорится в статье.

Необходимые ему как самовыдвиженцу 300 тыс. подписей уже давно собраны добровольцами из окологосударственных "патриотических" организаций. "Более того, по словам представителей штаба Путина, уже более полумиллиона россиян высказались за кандидатуру действующего президента. Чем не доказательство любви простого народа к хозяину Кремля", - отмечает Локшин и указывает на то, что в теледебатах президент участвовать не будет, но сохранит свое неизменное присутствие на всех телеканалах.

"Его приезд в избирательный штаб, инсценировка в качестве обычного кандидата - все это кажется и самому кремлевскому автократу, который находится у власти уже 18 лет, смехотворным ритуалом. Неудивительно, что он не в духе. И, тем не менее, в преддверии президентских выборов Путину нужно создать видимость функционирующей демократии, нацеленную не столько на критиков с Запада, сколько на избирателей внутри страны. На выборах в марте 2018 года, которые считаются референдумом в поддержку путинской системы, действующий лидер государства должен добиться такой победы, которая по крайней мере выглядела бы честной", - пишет журналист, добавляя, что перед Путиным стоит цель набрать 70% голосов при явке в 70%.

Согласно данным независимого "Левада-центра", в настоящий момент на выборы с той или иной степенью уверенности собираются идти 58% жителей страны. "Угроза для легитимности путинской власти", - констатирует корреспондент.

Результаты государственного ВЦИОМ - в данном случае речь идет уже о 80% желающих пойти на избирательные участки - выглядят для Кремля более привлекательно. "Очень кстати, что "Левада-центр", важнейший институт, занимающийся исследованиями общественного мнения, вплоть до президентских выборов больше не будет публиковать результаты опросов. Как заявил руководитель центра Лев Гудков в интервью "Ведомостям", его институт в 2016 году был внесен в перечень "иноагентов" и в этой связи никоим образом не может участвовать в выборах и референдумах", - говорится в статье.

Кремль делает все, чтобы подстегнуть явку. "Выборы должны стать зрелищным поединком. Победитель уже известен, но зрителям надо внушить, что то, что они видят, - настоящие баталии на ринге", - а для этого, замечает автор публикации, Путину нужны спарринг-партнеры. "Непримиримый критик Путина Алексей Навальный на эту роль, очевидно, не годится - он не был допущен до участия в выборах якобы из-за имеющейся судимости". Навальный призвал бойкотировать выборы, однако это может быть на руку Путину: это может понизить явку, однако повысить результат шефа Кремля.

Как замечает автор статьи, зарегистрированные ЦИК кандидаты опасности для Путина не представляют: так, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, а также телеведущая и бывшая светская львица Ксения Собчак даже могут появляться на телевидении.

"Предвыборный цирк Путина не был бы полноценным без Владимира Жириновского, - передает Локшин. - 71-летний правый популист из ЛДПР, который бросал вызов еще предшественнику Путина Борису Ельцину, снова выставляет свою кандидатуру. Он обещает своим избирателям увеличить стоимость рубля к доллару в 100 раз, перекрасить Кремлевскую стену, как в царские времена, в белый цвет и сократить число гастарбайтеров в России. По оценкам "Левада-центра", Жириновский может рассчитывать на 10% голосов".

"Получится ли у Путина повысить явку? Шансы у него неплохие. В крупных городах немало молодых избирателей, которые в восторге от Ксении Собчак. Грудинин, руководящий совхозом им. Ленина, может мобилизовать электорат коммунистов, а Жириновский - правых", - говорится в статье.

Тем не менее, заключает Павел Локшин, ни один кандидат не скрывает, что не верит в свою победу. По мнению политолога Григория Голосова, если кандидаты сами не верят в свою победу, ни один идиот не станет давать им шанс на успех. "Львиная доля потенциальных избирателей поняли, что на президентских выборах в марте на самом деле голосовать не за кого", - резюмирует журналист.