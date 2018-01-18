Евросоюз и Турция снова взяли курс на сближение

По информации, которой располагает Die Welt, на конец марта запланирована встреча между представителями Турции и Евросоюза. Ожидается, что во встрече примут участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, с одной стороны, и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, глава Европейского совет Дональд Туск, председатель Европарламента Антонио Таяни и глава правительства председательствующей в ЕС Болгарии Бойко Борисов - с другой, передает автор публикации Кристоф Б. Шильц.

Как стало известно из брюссельских дипломатических кругов, участники встречи намерены уделить особое внимание темам, представляющим обоюдный интерес: "это и борьба с международным терроризмом, и миграционная политика, и энергетические вопросы".

"Вполне вероятно, - продолжает журналист, - что в ходе встречи будут одобрены очередные 3 млрд евро, которые будут предоставлены Турции в рамках сотрудничества в проекте по размещению беженцев".

Дипломаты указывают при этом на то, что "в этом году на повестке дня не стоят такие вопросы, как расширение Таможенного союза с Анкарой, отмена визового режима для турецких граждан или новый раунд переговоров о вступлении Турции в ЕС", говорится в статье.

Как пишет автор, "дата проведения встречи была выбрана неслучайно: она будет проведена за несколько недель до обнародования Еврокомиссией доклада по Турции. По всей видимости, доклад будет содержать необычно жесткую критику в адрес Анкары", особенно если Турция не пойдет до публикации доклада на уступки, например, не проведет необходимые реформы в сфере правовой государственности и не выпустит политических заключенных.

Официальные отношения между Брюсселем и Анкарой значительно пострадали после репрессий, которые Эрдоган развернул в связи с провалившейся попыткой государственного переворота, говорится в статье.

"Недавно Анкара направила в адрес Брюсселя очевидные сигналы деэскалации. На свободу было отпущено несколько граждан ФРГ, задержанных, в том числе, по политическим мотивам", - пишет автор и указывает на то, что за решеткой без предъявления обвинений до сих пор находится корреспондент Die Welt Денис Юсел.

"Эрдоган находится под давлением. ЕС на 100 млн евро сократил финансовую помощь Анкаре, направленную на подготовку к вступлению, а такие международные кредиторы, как Европейский инвестиционный банк, практически приостановили финансирование общественных проектов на Босфоре", - отмечает автор.

Турецкая лира испытывает значительные проблемы: за последние три года она потеряла в цене 40%. Уровень инфляции в стране растет, Турция срочно нуждается в иностранном капитале, в том числе доходах от туризма, перечисляет журналист.

"В Анкаре понимают, что переговоры о вступлении в ЕС будут буксовать до тех пор, пока страна не вернется к признанию демократических принципов. Вопрос в том, насколько сильно президент Эрдоган рвется в ЕС. Пока дата предполагаемого вступления не менялась - оно намечено на 2023 год", - передает Die Welt.

Для Эрдогана, пишет автор, несомненно важно одно: переговоры о вступлении не должны быть прерваны. "В противном случае многие иностранные компании и банки свернут свою деятельность в Турции, в результате чего пострадает экономика страны".

Как замечает автор, остановки переговоров не предвидится - в ЕС этот вариант развития ситуации не имеет необходимой поддержки.

Высокопоставленные представители ЕС в ходе встречи с турецким президентом укажут, по всей видимости, на то, что двери ЕС для Турции продолжают быть открытыми. "С точки зрения Эрдогана, это уже успех". Особенно на фоне того, что в других вопросах турецкий лидер в ближайшее время не сможет добиться подвижек. Это касается как расширения Таможенного союза, против чего выступают в первую очередь Германия, Дания и Австрия, так и вопросов визовой либерализации, говорится в статье.