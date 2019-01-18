Бумажные чеки могут вызывать рак? Ученые предупреждают, что 90% выдаваемых магазинами чеков содержат канцерогенные вещества, нарушающие гормональный обмен

"Эксперты предупреждают, что до 90% бумажных чеков содержат вещества, вызывающие рак", - сообщает британское издание Daily Mail.

"Чеки, печать на которых со временем блекнет, изготавливаются из так называемой "термальной бумаги", содержащей вещество под названием BPA (бисфенол А)", - сообщает издание, добавляя, что это вещество может вести к гормонозависимым типам рака, бесплодию, аутизму, синдромом дефициту внимания и гиперактивности, ожирению, диабету II типа, преждевременным родам и раннему началу полового созревания.

"BPA добавляют в бумагу для чеков для того, чтобы печать на них выглядела темнее без использования дополнительных чернил. Также это вещество можно встретить в составе пластиковых бутылок и пластиковых контейнеров для еды", - говорится в публикации.

Международная группа исследователей, которую возглавил Университет Гранады в Испании, проанализировала 112 чеков и билетов из термальной бумаги из Бразилии, Испании и Франции.

"Мы можем распознать этот тип бумаги, потому что изделия из него чернеют, если поместить их близко к источнику тепла, например, к спичке", - поясняет профессор Николас Олеа из Университета Гранады.

Daily Mail сообщает, что "более 90% чеков, собранных в Бразилии и Испании, имели в своем составе BPA, между тем как только половина чеков из Франции содержали это вещество. Об этом сообщается в издании Environmental Research".

Исследователи предлагают, чтобы люди отказывались от бумажных чеков вплоть до принятия мер для поддержания общественного здоровья, указав, что правительство Испании пообещало перестать использовать BPA в производстве чеков к 2020 году. А правительство Франции с 2014 года уже предпринимает действия для того, чтобы сократить использование этого вещества в производстве термальной бумаги.

"Аналогичные открытия были сделаны и негосударственной организацией "Экологический центр" из Мичигана в январе 2018 года. Исследователи проанализировали 207 бумажных чеков, выданных различными организациями с января по апрель 2017 года, включая национальные продовольственные магазины и магазины товаров для дома, заправочные станции, театры, библиотеки и независимые предприятия", - передает газета.

Проводившиеся в прошлом исследования показали, что кассиры и официанты могут обрабатывать до 30 чеков в час и после смены имеют значительно более высокий уровень BPA и BPS (бисфенол С) в крови и моче по сравнению со среднестатистическим человеком.

Исследователи предупреждают, что мы должны быть аккуратны в вопросе хранения и складирования чеков.

"Например, чеки не должны соприкасаться с пищей - например, с мясом или рыбой - когда мы распаковываем сумку на кухне, - указывает профессор Олеа. - Более того, мы не должны рвать чеки на мелкие кусочки перед тем, как выкинуть их в мусорное ведро, мять их, делать на них записи или хранить их в автомобиле, кошельке или сумочке. Короче говоря, нам следует взаимодействовать с чеками такого типа как можно меньше".

"Потребители могут с легкостью их определить, так как на этих чеках через какое-то время исчезает то, что было на них напечатано - и когда вы собираетесь вернуть брюки, которые купили, кассир говорит вам, что не может ничего разглядеть, - указывает он. - Очень часто единственное, что вы обнаруживаете - это белая пыль, которая появляется в воздухе, когда вы достаете такой чек из сумки или кошелька. BPA - это и есть та самая белая пыль, которая прилипает к вашим пальцам".

В настоящий момент в результате роста опасений, что это вещество оказывает губительное воздействие на здоровье человека, ученые пытаются изыскать альтернативу, которая постепенно смогла бы заменить BPA в производстве широкого спектра вещей, говорится в статье.