Ключи для понимания реванша Башара Асада

"В самом начале сирийского конфликта Башар Асад был подобен зараженному чумой человеку, дни которого сочтены. Восемь лет спустя при поддержке Ирана и России глава Дамаска отвоевывает две трети территории, выступает в роли спасителя для курдов и нормализует свои дипломатические отношения", - пишет журналист Le Figaro Жан-Луи Трамбле.

"Дональд Трамп решил рубить с плеча: 19 декабря 2018 года он объявил об уходе американских войск с северо-востока Сирии, - говорится в статье. - Аргумент американского президента был чисто финансовым: США больше не хотят быть мировым жандармом".

"Благодаря этому неожиданное преимущество получила Турция, у которой теперь развязаны руки для наступления на курдских борцов против ИГИЛ (эта организация запрещена в Российской Федерации - Прим. ред) , которые считаются "террористами", - отмечает журналист.

"Курды, находящиеся под непосредственной угрозой турецкого врага, невзирая на твит Дональда Трампа ("США экономически разорят Турцию, если она атакует курдов"), сделали разворот на 180 градусов в своей стратегии альянсов, - указывает издание. - Еще недавно настроенные против Дамаска и брошенные Вашингтоном курдские "Отряды народной самообороны (YPG) теперь призывают сирийскую армию "развернуть свои силы в регионах, откуда выведены наши войска, в частности в Манджибе, и защитить эти регионы от турецкого вторжения".

"Для Башара Асада такой поворот событий случился в нужный момент, поскольку он оказался де-факто назначен самими курдами последним средством спасения. В военном отношении такое изменение ситуации наделяет его правом, вооружившись терпением, продолжать свое завоевание национальной территории (он контролирует уже две трети) и вступать в те зоны, куда доступ ему был закрыт в течение шести лет", - комментирует Трамбле .

"Для Ирана и России, неизменых помощников Башара Асада все эти годы, уход ?дяди Сэма? является безусловной победой. Между тем, сирийский лидер, будучи мастером маневра, смотрит намного дальше и намерен диверсифицировать свои дружеские связи. Сирия, исключенная в 2011 году из Лиги арабских государств, осудившей ее за жестокое подавление восстания против режима, теперь хочет выйти из изоляции и остракизма, жертвой которых она стала. Уход Башара Асада больше не рассматривается как предварительное условие для урегулирования конфликта, более того, арабские соседи уже заранее начинают определять свое положение в разрушенной стране, где все надо восстанавливать: рынок реконструкции оценивается в 400 млрд долларов?, - пишет газета.

"Признаком нормализации является то, что Сирия примет участие в экономическом саммите Лиги арабских государств, который пройдет 19 и 20 января в Бейруте. Прекрасный реванш для дамасского изгнанника", - резюмирует Трамбле.