Трудное возвращение потомков российских джихадистов

"В последнее время Москва стала благосклонно относиться к возвращению в Россию семей джихадистов, уехавших в самом начале сирийского восстания. В конце декабря 30 детей в возрасте от 3 до 15 лет, главным образом уроженцев Дагестана, приземлились в военном аэропорту "Жуковский" в Московской области, они прилетели из Ирака, чтобы встретиться со своими бабушками и дедушками, - сообщает Le Figaro. - До конца января еще 35 несовершеннолетних должны быть возвращены из Ирака - из общего числа в 85 человек, находящихся в Ираке. Получив кредит доверия от Владимира Путина, лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров находится на передовой таких операций. "Женщины и дети должны быть возвращены в Россию, а виновные ответят перед законом в России. Дети ни в чем не виноваты. У них не спрашивали, где хотят родиться", - обосновывает он свои действия.

"Первые относительно упорядоченные свидетельства по этому вопросу, появившиеся в России, связаны с Ираком. Такие свидетельсвта являются выражением страданий родителей, не имеющих никаких новостей от своих детей. однако конечная их цель носит политический характер - продемонстрировать опасность радикальной исламистской агитации. Порой такие свидетельства обнародуются в присутствии официальных лиц и, кроме того, они позволяют обнаружить "ответственность Америки" - союзницы курдов - в ближневосточном кризисе, при этом обходя молчанием сирийские и российские бомбардировки в Сирии. Наконец, они наглядно показывают гуманитарную роль чеченского лидера Рамзана Кадырова, которого также обвиняют в том, что он управляет своим регионом с помощью террора и насилия", - комментирует автор публикации Пьер Авриль.

"По данным российских спецслужб, в сирийский конфликт оказались вовлечены как минимум 4 тыс. российских граждан, в основном, уроженцев Кавказа. Уже в 2017 году были возвращены примерно 30 жен джихадистов и 70 их детей, главным образом содержавшихся в иракских тюрьмах", - говорится в статье.

"В будущем "я надеюсь на то, что российские спецслужбы пойдут нам навстречу", поясняет Хеда Саратова, чеченская правозащитница и член Совета по правам человека при Главе Чеченской Республики, не скрывая всех трудностей подобных операций".

"Нам хотелось бы, чтобы российское правительство больше делало для нас и спасло наших детей", - признается Le Figaro Марина, считающая свою дочь Валентину просто жертвой ИГИЛ (эта организация запрещена в Российский Федерации - Прим. ред.). 21-летняя православная христианка с инвалидностью сбежала в Турцию в 2015 году вместе со своей подругой-мусульманкой, затем добралась до Ракки, бывшей сирийской столицы ИГИЛ, где ей пообещали оказать медицинское лечение, затем она попала в Мосул в Ираке, где в настоящее время она содержится в лагере вместе со своей подругой. "Моя дочь подверглась идеологической обработке в интернете, но сейчас она понимает, что совершила большую глупость", - поясняет Марина, которая уже полтора года получает новости о дочери только через ее подругу.

"Эти заявления резко контрастируют с приоритетами безопасности российских спецслужб, которые к тому же находятся в конфликтных отношениях с чеченским лидером Рамзаном Кадыровым", - указывает автор статьи.

"В 2018 году сотрудники спецслужб обнаружили 38 ячеек международной террористической организации "Исламское государство", члены которых осуществляли вербовку для боевиков", - предостерег директор ФСБ России Александр Бортников.

"После своего возвращения из Сирии Залина Габубилаева находится под постоянным наблюдением ФСБ, которое еще больше усилилось после того, как она выступила на публичном мероприятии. Эта 37-летняя жительница Чечни приговорена к шестилетнему тюремному сроку, который вступит в силу сразу после того, как ее пятому ребенку, родившемуся в Ираке, исполнится 14 лет, то есть через тринадцать лет", - пишет издание.