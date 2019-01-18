Лазурит между зубов монашки

"Мы не знаем ее имени. Ее будут звать В78 - так назвала ее международная группа исследователей, представившая ее в журнале Science Advances 9 января. В78 была средневековой монашкой. Когда она скончалась в XI или XII веке, ей было от 45 до 60 лет. Ее останки были обнаружены в немецком населенном пункте Дальхайм, на кладбище старинного религиозного комплекса, соединявшего церковь и женский монастырь", - говорится в статье, которую публикует Le Monde.

"Между ее зубами, помимо растительных примесей, исследователи с удивлением обнаружили под микроскопом сотни ярко-синих частиц. После анализа выяснилось, что речь шла о крошечных фрагментах лазурита. Как такой драгоценный камень, как лазурит, добыча которого в Средние века производилась исключительно в регионе современного Афганистана, мог оказаться во рту немецкой монахини?" - задается вопросом автор статьи.

"По мнению авторов исследования, ответ на этот интригующий вопрос сокрыт в средневековых рукописях. Точнее, в раскрашивании их иллюстраций. Пигмент, использованный для получения великолепной ярко-синей краски ультрамарин, был изготовлен из измельченного в порошок лазурита, привезенного из Азии и ценившегося на вес золота. Как объясняет соавтор исследования Моника Тромп, "основываясь на распределении пигмента во рту, мы пришли к выводу, что наиболее вероятным сценарием было то, что эта женщина использовала пигмент для рисования, и что во время рисования она облизывала кончик кисти", чтобы сделать его более тонким", - пишет газета.

"Специалист по Средним векам в Национальном институте превентивных археологических исследований Изабель Катедду, ознакомившись со статьей в журнале Science Advances, написала: "Я обсудила этот вопрос с несколькими коллегами, и такая гипотеза показалась нам наиболее правдоподобной. Мой муж - художник, он сразу сказал мне, что засовывать кончик кисти в рот - это нечто вроде рефлекса. Но для того, чтобы пигмент закрепился в зубном камне, необходимо регулярное и повторяющееся действие", - передает журналист.

"В отличие от событий, какими они показаны в романе "Имя розы" Умберто Эко, созданием рукописей в Средние века занимались не только монахи", - говорится в статье.

"Это первый материал, свидетельствующий о существовании женщин-переписчиц, до сх пор об этом было известно только по текстам, - говорит Изабель Каттедду. - Неожиданно перед нами появляется подлинная личность. В этом состоит сила археологии - предоставлять конкретные следы и материализовать историю".

"Исследовательница подчеркивает то, что маленькое, но точное открытие синего пигмента в зубном камне, которому почти 1000 лет, "позволяет также изменить масштаб картины и посмотреть на это через призму торговли с Афганистаном или места женщины в средневековом обществе", - пишет издание.