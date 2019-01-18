Интерпол: ложные представления и красные карточки

"Межправительственная организация, созданная для того, чтобы помочь разным странам устанавливать местонахождение беглых преступников, функционирует и выпускает карточки на розыск осужденного или обвиняемого. Однако отдельные государства используют их в политических целях", - пишет журналистка Liberation Лоранс Дефрану.

Осторожная и легендарная Международная организация уголовной полиции была создана в 1923 году в Вене. Попавший под нацистский контроль Интерпол перестал существовать как международная организация, затем он был воссоздан после войны. После присоединения к Интерполу островов Кирибати и Вануату в ноябре количество его членов насчитывает 194 государства. Это вторая межправительственная организация после ООН, говорится в статье.

"Вопреки стойкой легенде, Интерпол не выдает "международные ордеры на арест" и сам не действует как полицейская сила. 1 тыс. служащих Интерпола, 650 из которых находятся в штаб-квартире в Лионе, хранят, анализируют, координируют сведения, переданные национальной полицией стран-членов", - поясняет автор публикации.

"Именные листы Интерпола информируют о том, что данное лицо разыскивается судебными органами одной из стран-членов, что нередко приводит к аресту при пересечении границ. Количество красных карточек почти утроилось за последние 15 лет (с 1410 в 2001 году до 12 878 в 2016 году). Подобной системой, созданной для преследования преступников всех мастей, насильников, убийц, террористов или педофилов, находящихся в бегах, порой злоупотребляют отдельные страны-члены, в частности, Россия и Китай, для ареста своих политических противников, - отмечает издание. - Показательным примером является задержание пацифиста Долкуна Исы, бежавшего в Германию защитника прав уйгуров - преследуемого китайского меньшинства. В течение 19 лет в отношении него действовала красная карточка с обвинением в "терроризме", выпущенная Пекином (красная карточка предполагает арест и выдачу разыскиваемого. - Прим. ред.)"

"Никто из членов исполнительного комитета, в том числе председатель, не имеет доступа к базам данных, не играет роли в процессе выпуска или отмены красной карточки и не оказывает на него влияния", - уточняет генеральный секретариат в беседе с Libération.

"В ноябре избрание новым президентом Интерпола южнокорейца, а не российского фаворита, стало хорошей новостью для защитников международного правосудия. По мнению британской НПО Fair Trials, автора вышедшего в декабре доклада под названием "Злоупотребления при использовании красных карточек", "Интерпол осознал существующие проблемы и начал внедрять реформы. Они приветствуются, однако всегда имеют место серьезные проблемы в отношении прозрачности, отсутствия статистических данных и нехватки ресурсов", - указывает журналистка.

"На 2017 год бюджет Интерпола составил 124,3 млн евро, в нем примерно поровну распределены обязательные и добровольные взносы стран-членов, - говорится в статье. "Это смешно, - с сожалением говорит бывший генеральный секретарь Раймон Кендалл. По моим подсчетам, годовой бюджет Интерпола эквивалентен организационным расходам Лионской оперы".