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18 января 2019 г.
18 января 2019 г.

Корреспондент | Der Spiegel

Раки-отшельники не любят заниматься сексом вне дома

"И все-таки размер имеет значение - по крайней мере, если говорить о сексе между раками", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

В своем исследовании, результаты которого были опубликованы в научном журнале Royal Society Open Science, Марк Лайдре из Дартмутского колледжа задался вопросом: не связана ли длина пениса раков-отшельников с размером их раковины и риском остаться "бездомными" после совокупления?

"Согласно его гипотезе, более длинные пенисы позволяют животным дотянуться до своего сексуального партнера, одновременно контролируя свое жилище. Таким образом во время секса раки-отшельники могли бы защитить свои раковины от похитителей. Особое внимание биолог уделил ракам, которые модифицируют свои раковины - некоторые виды обустраивают свое жилище так, чтобы в нем было удобнее двигаться. Такие раковины - излюбленная добыча конкурентов", - отмечает издание.

Лайдре изучил 328 видов раков-отшельников и подтвердил свои предположения: обладателями самых больших пенисов оказались раки рода Coenobita - единственные, кто перестраивали свои жилища. За ними последовали раки, которые не делают ремонт в своих раковинах, а в конце списка оказались виды, которые пользуются раковиной только в молодости.

"Предположительно, подобную взаимосвязь можно обнаружить и у других животных", - передает Der Spiegel.

Источник: Der Spiegel


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