Славянский шпагат

Визит Владимира Путина в Сербию "в очередной раз обратил внимание на большую геополитическую игру, в которой Россия и Запад борются за политическую и экономическую власть в Юго-Восточной Европе". "Пока ЕС ведет переговоры с шестью западнобалканскими странами об их вступлении в союз, Путин использует любую возможность для самопрезентации и ведения "беспокоящего огня", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"В этом, - указывает автор статьи Петер Мюнх, - он не всегда успешен. Предотвратить вступление Черногории в НАТО в 2017 году ему не удалось. (...) Недавно он промахнулся и в Македонии, где парламент, поддержав переименование страны в Республику Северная Македония, проложил ей дорогу к скорому вступлению в НАТО и переговорам о вступлении в ЕС. Тем важнее становится для Путина Сербия, крупнейшая страна региона с 7 млн жителями".

Однако по ту сторону демонстративной дружбы двух стран речь идет об ответных услугах, о чем свидетельствует и вручение Путиным президенту Сербии Александру Вучичу ордена Александра Невского. "Награждение Вучича - это, вероятно, ответ на вручение Путину высшего сербского ордена во время его визита в Белград в 2014 году, - отмечает журналист. - Что касается коммерческих сделок, то здесь, в первую очередь, речь идет об энергетическом секторе, в котором Сербия в значительной мере зависит от поставок российского газа и нефти. Сербии, в свою очередь, удалось существенно увеличить свой экспорт в Россию, так как она отказала Евросоюзу в солидарности в вопросе санкций, введенных из-за украинского кризиса. Встречная услуга уже нашла свое выражение в известном слогане: "Косово - это Сербия, Крым - это Россия". Белград всегда может полагаться на Москву, когда речь идет о том, чтобы воспрепятствовать принятию Косово (...) в международные организации".

"Таким образом, - резюмирует Мюнх, - Россию и Сербию объединяет многое. Однако большая часть из этого одновременно отделяет Сербию от ЕС. Вучич давно пытается сидеть на шпагате, но когда-нибудь ему все же придется сделать выбор. Позже, а не в день вручения красивого ордена и ликования на улицах".