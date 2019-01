18 января 2019 г. Редакция | The Times Визит Путина в Белград: балканский вызов "Тот факт, что десятки тысяч ликующих сербов вышли вчера на улицы поприветствовать президента Путина в Белграде, должен послужить сигналом тревоги для всей Европы. Может показаться, что Балканы находятся далеко от наших собственных охваченных кризисом берегов. Однако этот беспокойный регион остается пороховой бочкой неразрешенных противоречий. И визит Путина служит напоминанием о том, что этот регион снова превращается в стратегическую горячую точку, где все великие державы этого мира состязаются за влияние. Это чревато риском для всего континента, в том числе - для Великобритании - как риском потенциального возобновления насилия, так и риском организованной преступности и неконтролируемой миграции", - отмечает The Times в своей редакционной статье. "Теплый прием, оказанный Путину, отчасти служит отражением глубоких культурных и религиозных связей между Россией и Сербией. Также он отражает благодарность Путину за его отказ признать независимость Косово", - говорится в статье. "Визит Путина приходится на непростой момент. Александр Вучич, сербский президент, и его косовский коллега Хашим Тачи, повышают вероятность того, что территориальный обмен может стать способом положить конец конфликту. (...) Подобное соглашение устроило бы Путина, который сочтет любой территориальный обмен с Косово полезным прецедентом для разрешения конфликта с Украиной", - полагает редакция газеты. "Проблема Европы заключается в том, что ее рычаги воздействия ограничены. ЕС испытывает внутренние сложности, которые подорвали какой бы то ни было общественный аппетит к дальнейшему расширению, - подчеркивается в статье. - В то же время усилившаяся сосредоточенность ЕС на соблюдении норм права в ответ на откаты у тех, кто вступил в ЕС ранее, подняла планку для потенциальных новых членов. (...) Для авторитарных лидеров, включая Вучича, который в последние недели столкнулся с массовыми протестами, Путин может казаться более надежным партнером". Источник: The Times