Дональд Трамп разучился писать в Twitter?

"Когда-то президент США Дональд Трамп считался королем Twitter. Соцсеть помогла ему в предвыборной кампании. Но если теперь взглянуть на его ленту в Twitter, станет ясно: что-то идет наперекосяк не только в аналоговом мире", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Одного твита было достаточно для того, чтобы изменить политику США в Сирии, и лишь пары строк, чтобы досрочно отправить в отставку министра обороны Джеймса Мэттиса. Стремление Трампа управлять страной с помощью Twitter изменило и поведение других политиков, - отмечает журналистка Йоанна Вайсс. - Вместо того, чтобы вести переговоры за закрытыми дверями, сегодня каждый открыто выражает свое мнение в сети".

"Однако тому, кто все еще считает Трампа королем Twitter, мастером ярких оскорблений и метких восклицательных знаков, стоит повнимательнее взглянуть на профиль президента в соцсети. На смену решительным, непредсказуемым твитам времен начала его президентства пришли размытые, скучные сообщения", - считает журналистка.

"Сегодня его аккаунт в Twitter наполнен высокопарными высказываниями, флегматичными нападками на самозванных противников и сомнительными доводами относительно его спора со спецпрокурором Робертом Мюллером. С другой стороны, - замечает Вайсс, - тон его твитов стал сегодня более официальным".

"Пока отвратительные фейковые новости делают все, что в их силах, чтобы об этом не сообщать, по меньшей мере три основных игрока сообщают, что Банда Демократов Злого Мюллера грубо говорит свидетелям врать о фактах, чтобы получить смягчение. Это наша эра Джозефа Маккарти!",- цитирует издание один из недавних твитов американского президента. "Такой Трамп звучит скорее как ребенок, который пытается уклониться от того, чтобы не оставаться в школе после уроков, чем как тот эксперт по коммуникации, который в 2016 году козырял одним сообщением за другим в предвыборной кампании", - констатирует журналистка, отмечая, как в твите Трампа сливаются в одно множество посланий и фраз.

"Twitter-талант Трампа не исчез полностью, - признает Вайсс. - Периодически ему все еще удается вернуться к своему старому "я". Как, например, в твите от 7 декабря 2018 года, в котором он назвал бывшего госсекретаря США Рекса Тиллерсона "тупым, как камень". Тем не менее, замечает журналистка, твиты Трампа "читаются скорее как невнятное бормотание, а не как ясные высказывания" .

"Тот, кто утверждает, что без Twitter Трамп никогда не стал бы президентом, не преувеличивает, - пишет издание. - В вашингтонских СМИ действуют четкие правила, каждое слово обдумано до мелочей. То, что происходит за закрытыми дверями, там и остается". Во время предвыборной кампании аккаунты кандидатов в соцсетях следовали тем же правилам, что позволило Трампу выделиться на фоне остальных. В ходе предвыборной кампании вплоть до первых месяцев своего президентства "Трамп размахивал своей вербальной Twitter-дубиной" без оглядки на возможный ущерб.

"Как комик стендап, который проверяет свои шутки перед публикой", Трамп использовал свой аккаунт в Twitter, чтобы ввести свои фирменные слова, такие, как "фейковые новости" или, например, "охота на ведьм". Но сегодня, констатирует Die Welt, твиты Трампа больше похожи на новости прессы - он с удовольствием пишет безобидные сообщения о том, что происходит в правительстве. "Обе стороны сегодня общаются без проблем и сотрудничают друг с другом", - передает издание слова Трампа о переговорах с Китаем.

"Кроме того, - продолжает автор статьи, - Трамп начал публиковать напыщенные видео, на которых он стоит перед Белым домом или многочисленными флагами. Они немного напоминают видео c взятыми в заложники людьми: с бездушными глазами, без всякой радости".

"Отчасти виноват и сам Twitter: новый Twitter-курс президента начался 7 ноября 2017 года, когда Twitter вдвое увеличил допустимую длину сообщений с 140 до 280 символов. (...) Трамп, как теперь стало ясным, использовал дополнительное место для того, чтобы сделать свою воинственность, которая некогда была его политическим брендом, бессодержательной. С тех пор, как Twitter увеличил количество символов, высказывания Трампа постоянно теряют свою остроту. Когда ему не хватает знаков, он просто ставит в конце многоточие, сигнализируя, что продолжит в следующем твите. Его сообщения прискорбно напоминают теперь точную запись его мыслительных процессов, а следить за его мыслями тяжело", - говорится в статье.

"Когда-то Трамп писал в Twitter как полный сил 29-летний мужчина. Сегодня он звучит скорее как 72-летний человек, пытающийся не потерять рассудок. Вполне возможно, что психике Трампа теперь приходится расплачиваться за бесчисленные атаки против его личности. Возможно также, что в том, что американский президент выбился из колеи, сыграла роль его изоляция. Что бы это ни было, - пишет Вайсс в заключение, - Трамп сидит в Овальном кабинете и дрожащими большими пальцами делится в Twitter своими мыслями в реальном времени, давая каждому возможность заглянуть в сужающуюся перспективу будущего самого могущественного человека в мире".