Смелость или переоценка своих сил? Навальный знал, что его ждет в России

"Смелость Алексея Навального нельзя не отметить. Критик Кремля знал, что ждет его, когда вечером в воскресенье он садился в самолет в Берлине. Сразу же после посадки его, как и ожидалось, задержали. Так было ли возвращение в страну своего ярого противника смелостью или самонадеянностью?", - задается вопросом немецкое издание Handelsblatt.

"44-летний Навальный, конечно, знает о судьбе российских диссидентов и оппозиционных политиков: будь то писатель ГУЛАГа Александр Солженицын, который, вернувшись на родину, едва ли играл значимую роль после заключения в лагере и десятилетий в американской эмиграции. Или ядерный физик Андрей Сахаров, который в итоге получил Нобелевскую премию мира и смог выступать за открытие Советского Союза в годы оттепели эры Горбачева. Или нефтяной миллиардер Михаил Ходорковский, которого шеф Кремля Владимир Путин на 10 лет отправил в тюрьму и который сегодня, будучи в изгнании, финансирует оппозицию. Или убитая в Москве журналистка Анна Политковская и эмигранты, убитые российской спецслужбой за границей", - указывает журналист Маттиас Брюггманн.

"То есть в своих расчетах Навальный мог принять во внимание две вещи: убить его могут и за границей - длинная рука Кремля сможет дотянуться. Но при жизни за границей или при слишком долгой ссылке его влияние на старой родине будет слабым и тускнеющим".

"Таким образом, для возвращения Навального были веские причины. (...) И нужно обладать очень большой смелостью, чтобы сознательно вернуться в руки правителей, которые еще в августе хотели его убить, - отмечает издание. - (...) Но стоит задать вопрос и о возможной переоценке Навальным своих сил. Ведь, будучи мертвым, он принесет мало пользы людям, которые борются со свойственной России коррупцией и злоупотреблением властью в стране. А недавно адвокат Сергей Магнитский скончался в своей камере после того, как в тюрьме ему отказали в необходимой медицинской помощи".

"Навальный хочет добиться свержения коррумпированной элиты еще при жизни, и он весьма талантлив в своей борьбе, - пишет автор статьи, напоминая о проекте Навального "Умное голосование". - (...) В 2021 году, когда в России пройдут выборы, Навальный является серьезной опасностью для власти".

"Ею он, определенно, будет являться и находясь в изоляции в тюрьме. Ведь в случае признания его виновным судьба Навального за решеткой будет долго бросать темную тень на его противника Владимира Путина, который, очевидно, не знает, что еще можно предпринять".

"Тем не менее живущий на свободе Навальный, наполняющий из-за границы свой YouTube-канал "Навальный live" едкой и наилучшим образом подкрепленной фактами критикой, наверняка, был бы еще более важным для оппозиции. Сегодня с помощью интернета Навальный может добиться на своей холодной родине гораздо большего, чем некогда Солженицын в ссылке", - заключает Handelsblatt.