США и Евросоюз требуют освобождения Навального

"После задержания вернувшегося в Москву противника Кремля Алексея Навального давление, оказываемое на Россию, растет. Политики Евросоюза, США и Германии призвали российские власти незамедлительно освободить 44-летнего оппозиционера. Правозащитная организация Amnesty International признала известного оппонента президента Владимира Путина политическим заключенным России", - пишет немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на информационное агентство dpa.

"Алексей Навальный по своему собственному желанию и осознанно вернулся в Россию, потому что в ней он видит свою личную и политическую родину. То, что он был задержан российскими властями сразу по прибытии, совершенно непостижимо", - заявил в понедельник утром министр иностранных дел Германии Хайко Маас".

"По его словам, собственная Конституция России и ее международные обязательства предполагают соблюдение ею принципа верховенства закона и защиту гражданских прав. "Эти принципы, естественно, должны применяться и по отношению к Алексею Навальному. Он должен быть незамедлительно освобожден", - заявил Маас. Навальный стал жертвой тяжелого отравления на территории России, сказал министр. "Мы по-прежнему ожидаем, что Россия сделает все, чтобы раскрыть это покушение в полном объеме и привлечь виновных к ответу", - передает издание слова Мааса.

"Также прибалтийские страны Эстония, Латвия и Литва потребовали незамедлительно освободить Навального. Его арест "абсолютно неприемлем", говорится в заявлении трех стран, входящих в ЕС и НАТО и граничащих с Россией".

"Задержание Навального раскритиковали и в США. "Соединенные Штаты категорически осуждают решение России задержать Алексея Навального, - сообщил госсекретарь США Майк Помпео. - Мы с большой обеспокоенностью отмечаем, что его задержание является очередным событием в серии попыток заставить замолчать Навального и других оппозиционеров, а также независимые голоса, критикующие российские власти".

"Вице-канцлер Германии Олаф Шольц назвал задержание Навального "противозаконным". "В отношении него было совершено противоправное деяние. На него было совершено покушение, и государство должно защищать, а не задерживать его", - заявил министр финансов вечером в воскресенье (...)".

"С критикой в бундестаге выступили и "зеленые", - пишет далее издание. - Председательница фракции Катрин Геринг-Экардт написала в Twitter: "Кремль снова недвусмысленно показывает, как он обращается с оппозиционерами и хочет запугать критиков всеми средствами". Мануэль Саррацин, спикер фракции по восточноевропейской политике, заявил: "В этом году, когда пройдут выборы в Госдуму, Кремль и Владимир Путин хотят убрать Алексея Навального с пути любой ценой".

"Заместитель председателя фракции СвДП Александр граф Ламбсдорфф раскритиковал "авторитарный курс российского президента". По его словам, Путин ведет страну в тупик", - передает Handelsblatt.