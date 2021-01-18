Алексей Навальный снова в тюрьме и в центре российской политики

"(...) Столкновение между стойким оппозиционером и властью, решившей не уступать ему ни дюйма, казалось неизбежным. Произошло это в воскресенье, 17 января, в выбранной Кремлем обстановке тактики проволочек, юридических уловок и грубой силы", - пишет корреспондент Le Monde в Москве Бенуа Виткин.

"Суть сценария была написана заранее. (...) Через несколько минут после того, как он ступил на российскую землю - в свой "лучший день за последние пять месяцев" - политика арестовали при прохождении таможни. Камера смогла увековечить его последние объятия с женой, после чего оппозиционера доставили в неизвестное место без возможности сопровождения его адвокатом", - говорится в статье.

"В остальном приоритетом властей было придать этому событию как можно меньше огласки, рискуя вызвать обратный эффект. Самолет Навального, ожидавшийся в аэропорту Внуково, в последний момент был перенаправлен на другой московский аэродром - Шереметьево", - указывает автор публикации.

"(...) Заранее было сделано все для того, чтобы журналисты и сторонники Алексея Навального не приехали его встретить. Чтобы попасть в терминал, в толпе из нескольких сотен присутствующих многим пришлось купить билет на самолет. И чтобы создать неразбериху, в аэропорт вошли группы молодых людей якобы для того, чтобы встретиться со звездой реалити-шоу, некоторые из которых с готовностью признались, что им заплатили", - отмечает журналист.

"Подобная атмосфера фарса является апробированным жанром кремлевских стратегов, она направлена на то, чтобы устранить исторический и драматический характер такого события, как возвращение главного оппозиционера страны через пять месяцев после его отравления химическим оружием типа "Новичок" и несмотря на явные угрозы его безопасности", - комментирует Виткин. "Я ничего не боюсь. И вас призываю ничего не бояться", - сказал Алексей Навальный в кратком заявлении, когда на выходе из самолета.

"Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, с преувеличенным безразличием сделал вид, что ничего не знает: "Прошу прощения. Его в Германии задержали? Я не в курсе". При этом, в качестве явного опровержения, входы на Красную площадь были закрыты. А в течение дня арестовали более шестидесяти человек, не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, где активистов, направлявшихся в столицу, сняли с поезда", - пишет Le Monde.

"(...) В воскресенье вечером стали множиться призывы к немедленному освобождению Алексея Навального - из Парижа, Варшавы и Берлина. Будущий советник избранного президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан также призвал к "привлечению к ответственности" виновных в его отравлении в августе", - говорится в статье.

"Позиция Кремля показывает, что такие призывы вряд ли будут услышаны. Но такая непримиримость не означает, что партия в игре окажется легкой для российских властей. Первоначально речь пойдет о разрешении запутанной правовой ситуации: пенитенциарная администрация утверждает, что оппозиционер останется под стражей до слушания - на данный момент, назначенного на 29 января - тогда как теоретически он не может быть задержанным более 48 часов без решения суда", - уточняет автор статьи.

"(...) Российское правосудие также готовит почву для новых обвинительных приговоров. 29 декабря 2020 года Следственный комитет возбудил против Навального уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере", наказуемой десятью годами лишения свободы", - отмечает журналист.

"(...) Отправить Алексея Навального в тюрьму - значит сделать из него мученика и тем самым еще больше укрепить его авторитет, одновременно подтверждая впечатление, что действия Кремля отчасти продиктованы иррациональным страхом. К тому же такое решение закрепило бы идею о полном исчезновении верховенства закона в России, а подобная перспектива пугает часть элиты", - считает Виткин.

"По мнению политолога Татьяны Становой, к такому решению подталкивают режим силовики, особенно из ФСБ, для которых посадка Навального стала делом чести. Ряд недавно принятых законов, направленных на превращение внесистемной оппозиции в криминал, показывает силу этого течения", - передает автор публикации.

"И наоборот, возобновление рутины "легких" приговоров может быть истолковано как признак слабости, еще более разрушительной из-за того, что осенью намечаются выборы в законодательные органы, а стратегия "умного голосования" лагеря Навального - состоящая в избрании любого кандидата, способного обыграть представителей власти - находит все более серьезный отклик, - указывает Виткин. - По словам политолога Александра Гольца, возвращение Навального ставит Кремль в позицию цугцванга: любое действие рискует ослабить позиции режима и поставить Навального в центр игры".