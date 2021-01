18 января 2021 г. Редакция | The New York Times Редакция NYT: Необычайное мужество Алексея Навального "Алексей Навальный знал, что его арестуют, как только он ступит на российскую землю, и не питал иллюзий по поводу того, что это может значить, - пишет редакция The New York Times в редакционной статье. - В конце концов, Навальный находился за границей с августа, потому что политические головорезы президента Владимира Путина отравили его и не смогли убить его только потому, что пилот перенаправил рейс, которым он летел, в Омск, где врачи поддерживали его жизнь, пока его не эвакуировали в Германию, - По иронии, в воскресенье его рейс снова был перенаправлен - на этот раз российскими властями, опасавшимися встречающей Навального толпы, собравшейся в московском аэропорту, где должен был приземлиться самолет". "Навальный знал, что его арестуют, потому что его уже арестовывали несколько раз. Репрессии - единственный путь, знакомый Путину. Но он также узнает, что в эру соцсетей каждый арест по сфабрикованному обвинению только расширяет круг последователей Навального и усиливает его обвинения в коррупции в адрес правителей России", - пишет издание. (...) Газета напоминает, что Путин обвинил Навального в работе на американские разведывательные агентства и заявил - с ухмылкой - что, если бы российские агенты хотели его убить, то "довели бы дело до конца". "Они не довели, и вместо этого им удалось превратить вызывающего раздражение овода в международного героя. Если Путин решит посадить Навального в тюрьму, у него на руках окажется знаменитый политический заключенный. Если он освободит Навального, то будет казаться слабым своим соратникам и сторонникам и будет подвергаться постоянным нападкам со стороны возглавляемой Навальным оппозиции. Путин вряд ли рассмотрит вариант, который заключается в том, чтобы открыто и справедливо противостоять Навальному на избирательных участках, скажем, на предстоящих в сентябре парламентских выборах", - заключает редакция The New York Times. Источник: The New York Times