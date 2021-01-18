Экстремисты среди своих - опасный подрыв сил безопасности США

"Силы безопасности, помогающие разъяренной толпе. Полицейские и бывшие военные, штурмующие Капитолий: появляется все больше подробностей атаки на американский Конгресс. Они подпитывают страх перед событиями, которые до этого происходили лишь в голливудских фильмах", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Чем больше становится известным о штурме американского Капитолия в Вашингтоне, тем более ясным становится, что у Америки есть проблема с силами безопасности, инфицированными антидемократическими или ультраправыми идеями, - отмечает журналист Клеменс Вергин. - (...) Есть видео, на которых сотрудники правоохранительных органов, не оказывая сопротивления, пускают в здание людей, штурмующих Капитолий. Другие, очевидно, побратались с непрошенными гостями и делали в здании совместные селфи. Некоторые сотрудники надевали красные кепки с надписью MAGA, символизирующей слоган Трампа Make America Great Again, "Вернем Америке былое величие". Другие оставляли накануне поддерживающие комментарии в соцсетях и разделяли мнение, что избрание Джо Байдена новым президентом США было сфальсифицировано".

"В связи с этим руководительница полиции Капитолия распорядилась о проведении нескольких внутренних расследований. Два сотрудника были отстранены от службы, в отношении более чем 10 человек ведется расследование. (...) Также и в рядах ФБР были обнаружены сотрудники, поддерживавшие штурм Капитолия или участвовавшие в нем", - говорится в статье.

"Не секрет, что полицейские и сотрудники органов безопасности делают скорее консервативный выбор. Наиболее важные профсоюзы полицейских рекомендовали голосовать за Трампа, однозначно вставшего на сторону блюстителей порядка в споре о полицейском насилии над чернокожими".

"Однако на фоне участия полицейских в штурме сердца американской демократии, осуществленном с применением силы, все же возникает вопрос о том, кому же они верны: Конституции и поддерживанию порядка - или Трампу?".

"Эта проблема касается и американской армии, - указывает Die Welt. - Очевидцы сообщают, что в штурме Капитолия присутствовали и признаки военной тактики. Также имеется информация о том, что некоторые участники проходили военные тренинги и координировали свои действия по радиосвязи. (...) Среди восставших были и ветераны различных родов войск".

"Рост экстремизма и белого расизма в армии представляет собой кризис, который, к сожалению, был разожжен Трампом", - заявил в интервью изданию Politico Джейсон Кроу, военный офицер в отставке, демократ и член Комитета Палаты представителей США по вооруженным силам".

В армии нет места тем, кто не готов защищать Конституцию как от внешних, так и от внутренних врагов, заявил генерал Роберт Абрамс, командующий вооруженными силами США в Южной Корее.

"То, что враг может быть частью тех, кто, собственно говоря, должен защищать политиков и учреждения, - это страшный сон для тех, кто сегодня отвечает за безопасность проведения инаугурации Джо Байдена. ФБР предостерегает, что радикально настроенные фанаты Трампа планируют ожесточенные выступления как в Вашингтоне, так и в столицах штатов. А эксперты по безопасности беспокоятся, что в день инаугурации солдаты, проходящие службу в армии, или полицейские могут стать угрозой для президента, вице-президента или депутатов".

"До 21 тыс. членов Национальной гвардии США, а также сотрудники других спецслужб должны будут обеспечивать спокойствие во время инаугурации. Но даже если среди них есть лишь несколько готовых к применению насилия экстремистов, это может стать серьезной опасностью", - указывает издание.

"Поэтому армия сотрудничает с разведкой, чтобы "установить, какие солдаты, откомандированные для обеспечения безопасности во время инаугурации, должны пройти дополнительную проверку", сказала представительница армии в разговоре с журналом Time".

"На страхе перед тем, что сотрудники служб безопасности могут использовать свое служебное положение для совершения преступлений, обычно основывается сюжет голливудских фильмов. После штурма Капитолия этот страх стал реальностью", - констатирует Die Welt.