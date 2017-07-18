Новые подозрения против Путина по малайзийскому "Боингу"

Три года назад в небе над востоком Украины был сбит лайнер Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. Несмотря на то, что с тех пор Россия обвиняет в случившемся Украину, с большой вероятностью именно российская система ПВО "Бук-М1", которую российская армия перебросила в зону боевых действий на Украину, сбила лайнер с сотнями пассажиров на борту, пишет корреспондент Bild. Появилась "одна деталь, которая еще сильнее обличает Россию и ее президента Путина", сообщает таблоид.

Российский журнал Forbes обратил внимание на опубликованный еще в октябре 2015 года доклад голландских следователей, в котором говорилось, что российские власти 16 июля 2014 года - то есть всего за день до катастрофы рейса MH17 - закрыли воздушное пространство вокруг Ростова-на-Дону, которое граничит с воздушным пространством над зоной боевых действий в Донбассе.

Причем самое удивительное в этом то, что в извещениях для пилотов НОТАМ указывалось две высоты, ниже которых нельзя было находиться в воздухе вблизи Украины, пишет корреспондент. Самолетам сначала было запрещено летать ниже эшелона FL260 (7,9 тыс. м), а затем - ниже FL530 (примерно 16,1 тыс. м). Предупреждение действовало с полуночи 17 июля 2014 года, то есть оно было сделано всего за 17 часов до залпа по самолету, летевшему на высоте 10 тыс. метров, пишет корреспондент.

Эксперты не исключают, что "это была мера предосторожности со стороны русских для того, чтобы не сбить какой-либо российский самолет в радиусе поражения ракеты "Бук". "А если это так, то российское руководство должно было знать о предстоящем применении комплекса "Бук", а возможно, даже само отдало приказ применить его", - говорится в статье.