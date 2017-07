18 июля 2017 г. Гарри Сигел | The Daily Beast Новейшая конспирологическая теория о Трампе и России развеяна: почему федеральные власти пошли на досудебное соглашение по делу Prevezon "Вопреки нескольким конспирологическим теориям, которые теперь выдвигаются как президентом Трампом, так и его недругами-демократами, федеральная прокуратура в Нью-Йорке самостоятельно пошла на досудебное соглашение по политически значимому, связанному с Россией делу о финансах компании Prevezon", - пишет обозреватель The Daily Beast Гарри Сигел. Автор поясняет: американская прокуратура "сочла, что велика вероятность ее проигрыша в суде или "пирровой победы". "Дело касалось 14 млн долларов, направленных на приобретение четырех роскошных квартир и двух коммерческих помещений высокой категории на Нижнем Манхэттене, часть этих денег якобы представляла собой "отмытые" доходы от дерзкой аферы с налогами на 230 млн долларов в России. И.о. прокурора США по Южному округу Джун Ким не проконсультировался с генпрокурором Джеффом Сешнсом перед тем, как решил заключить досудебное соглашение ввиду того, что ситуация не гарантировала "верный успех", как сказали один сотрудник федеральных правоохранительных органов и еще два источника, осведомленных о деле и его урегулировании", - сообщает автор. Спустя два месяца это дело привлекло огромное внимание, когда распространилась весть, что в июне прошлого года Дональд Трамп-младший согласился встретиться с российским юристом Натальей Весельницкой, которая обещала предоставить компрометирующую информацию о Хиллари Клинтон и в число клиентов которой входит владелец Prevezon Денис Кацыв. "Также на этой встрече, как сообщило Daily Beast в пятницу, был устный переводчик Весельницкой во время рассмотрения дела Prevezon - Анатолий Самочорный, к которому американские официальные лица отнеслись с подозрением отчасти потому, что он работал и на ее некоммерческую организацию, боровшуюся за отмену так называемого "Закона Магнитского" (названного в честь российского юриста, который был заключен в тюрьму, запытан до смерти, а после убийства признан виновным в мошенничестве с налогами за то, что раскрыл схему с налогами на 230 млн долларов). Этот акт запрещает российским олигархам, включенным в соответствующий список, въезжать в США и иметь дело с американской банковской системой", - пишет издание. Прокуратура Южного округа Нью-Йорка (SDNY) возбудила дело против Prevezon, когда прокурором был Прит Бхарара. Бхарара "утверждал, что 600 тыс. долларов из 14 млн, потраченных на недвижимость на Пайн-стрит, поступили от этой крупной аферы после "отмывания" через множество фирм-прокладок", - говорится в статье. В мае было объявлено, что Ким, преемник Бхарары, согласен принять 5,9 млн долларов в качестве возмещения по досудебному соглашению. По словам автора, тогда "обе стороны подали это как свою победу". Сейчас информированные источники выражают недовольство тем, что "в новостях это теперь изображается как политическое соглашение, как-то связанное с увольнением Прита Бхарары", пишет автор. Подразумевается, что за месяц до достижения соглашения президент Трамп уволил Бхарару и некоторых других прокуроров. Автор подробно останавливается на резонах, которые побудили SDNY заключить досудебное соглашение с Prevezon. 1. "Дело такое сложное, что существовала реальная опасность, что присяжные не поймут, что происходит. Афера, факт которой пришлось бы доказывать обвинению, доказывалась бы преимущественно документами, переведенными с русского", - говорится в статье. 2. "Существовали серьезные опасения относительно безопасности свидетелей и их готовности давать показания, особенно после того, как "следователь" (Так в оригинале. - Прим. ред.) Николай Горохов, который взялся вести судебное дело после убийства Магнитского, в прошлом году был выброшен из окна своей квартиры и чуть не погиб", - говорится в статье. 3. "Проигрыш дела в американском суде отбросил бы назад попытки жертв российской аферы с налогами выиграть другие судебные процессы и здесь, и за границей", - пишет автор. Он приводит еще один резон: суд, возможно, снизил бы сумму компенсации, которой требовала прокуратура, а также обязал бы ее оплатить часть "астрономических" (по словам автора) гонораров адвокатам противной стороны. Источник: The Daily Beast