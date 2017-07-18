Надя из Pussy Riot: Путин далеко не такой "могущественный", каким его рисует американская пресса

"В 2012 году пять членов российской панк-рок группы Pussy Riot устроили перформанс в московском Храме Христа Спасителя, - пишет Эмми Циммерман в американском издании Daily Beast. - Этот акт предполагаемого кощунства привел к трем арестам - Надежда (Надя) Толоконникова и Мария Алехина в конечном итоге отбыли 21 месяц в тюрьме по обвинению в "хулиганстве, мотивированном религиозной ненавистью". Теперь, пять лет спустя, Pussy Riot символически возвращаются на место преступления посредством погружения в театрализованную реальность".

Проект, премьера которого назначена на эту осень, намеревается полностью погрузить зрителей в историю, за которой большинство из нас наблюдали издалека: начиная с перформанса в церкви и кончая судом и исправительными колониями, говорится в статье. Коллектив собирается спонсировать свой новый проект через страничку на Kickstarter, которая будет запущена 24 июля и ориентирована на "обычных людей, с восторгом относящихся к идее политического иммерсивного театра", пишет Циммерман.

Как рассказала в интервью изданию по Skype Надежда Толоконникова, перформанс "основывается на истории Pussy Riot и он, прежде всего, о деспотичной системе и активисте, который пытается с ней бороться". "Таким образом, он основан на нашей российской истории, но, я думаю, можно сказать, что он обращен и к людям в других странах", - заявила участница коллектива. Толоконникова объяснила, что, по ее мнению, существует вечное противостояние активистов и людей, которые хотят говорить правду власти, с власть имущими, которые жаждут сконцентрировать в своих руках богатство.

Возвращаясь к периоду своего заключения, участница Pussy Riot рассказала, как она была удивлена всей той поддержкой, что участницы коллектива получили со стороны СМИ и мировых активистов, когда оказались в тюрьме. "Я могу описать ее как чудо чистой воды, поскольку я, правда, до сих пор не могу понять причины, по которым нас надо так поддерживать, ведь прямо сейчас в России и по всему миру множество политзаключенных и, кажется, они не привлекают такого большого внимания". Как объяснила Толоконникова, на фоне этого интереса СМИ она хотела бы привлечь больше внимания к условиям в пенитенциарной системе. "И я хотела бы начать разговор не только о российских тюрьмах, но и об американских", - добавила активистка.

Коснувшись темы недавних антикоррупционных протестов в России, Толоконникова, отвечая на вопрос журналистки, назвала "весьма вероятной" возможность того, что при ее жизни случится революция. "Точно сказать невозможно, но я думаю так: когда молодые люди выходят на улицу, это означает, что нужны перемены - и мы не остановимся. Но предсказать, что сделает Путин, невозможно". Pussy Riot обсуждали с Алексеем Навальным, может ли Путин вывести танки и военных на улицы, сообщила Толоконникова. "И ответ, определенно, утвердительный: в чрезвычайной ситуации, если его власть будет в опасности, он, к сожалению, способен убивать людей, - уверена активистка. - Этого сценария я бы видеть не хотела. Я надеюсь, что возможно создать достаточно давления посредством различных художественных и политических действий и митингов, чтобы убедить людей у власти, что им действительно пора уходить".

Отвечая на вопрос о возможном сговоре штаба президента США Дональда Трампа с Россией, Толоконникова отметила, что "Путин - агент КГБ. И, на самом деле, не бывает бывших агентов КГБ. Он делал это раньше и продолжит это делать - он будет вмешиваться в зарубежные дела. На самом деле, он не уникален в этом смысле - американское правительство тоже это делало, - продолжила активистка. - Но да, Путин это сделал. Он сделал это с Украиной, он привел на Украину войска и, говоря "Ой, там нет войск", все же очевидным образом попытался изменить курс правительства на Украине. Он сделал это во Франции, но не преуспел. Я не сомневаюсь, что он это сделал. Но я думаю, что его роль немного раздута американскими СМИ, - отметила участница Pussy Riot. - Я думаю, что он не столь эффективен. На самом деле, его правительство весьма неэффективно. Так что Путин на самом деле попытался, но, думается, он не столь ловок, как это изображают американские СМИ. Я бы не была о нем столь высокого мнения. Полагаю, ему это приятно, но вовсе нет необходимости вам всем изображать его таким могущественным человеком".

"Что касается эстетического и идеологического сходства Путина и Трампа, - заключила Толоконникова, - оно у них действительно есть: оба они патриархальные козлы, у которых, по моему мнению, одна стабильная идеология - нахапать столько денег, сколько сможешь. Я не считаю, что они заботятся о консервативных ценностях".