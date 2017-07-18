Почему Россию не беспокоит ядерное оружие Ким Чен Ына?

"4 июля было неудачным днем для северокорейской политики Вашингтона, и не только из-за успешного запуска Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты. В тот же день состоялась встреча в Москве между президентом России Владимиром Путиным и его китайским коллегой Си Цзиньпином, на которой они совместно заявили о поддержке деэскалации корейского конфликта, предполагающей одновременное замораживание развития северокорейской ядерной и ракетной программ и остановку масштабных военных учений США и Южной Кореи", - пишет Foreign Policy .

"Вашингтон продолжает настаивать на другом подходе. В течение нескольких месяцев он делал все более жесткие заявления в адрес Пекина в попытке остановить ядерную и ракетную программы Северной Кореи", - говорится в статье.

"Тем не менее, администрация Трампа также прилагала усилия для привлечения России к поиску решения", - отмечает автор статьи Крис Миллер.

"На самом деле Москву не очень беспокоят северокорейские ракеты, хотя она предпочла бы, чтобы на Корейском полуострове не было ядерного оружия. Россия считает, что единственным решением корейского конфликта являются переговоры с Пхеньяном, которые приведут к гарантиям безопасности для режима Ким Чен Ына. Москва поддерживает ограничение ядерной программы Северной Кореи, но настороженно относится к наложению санкций и решительно выступает против смены режима. Это порождает противоречия с США - и становится фундаментальным препятствием для международных усилий", - пишет журналист.

Одна из причин, по которой Россия предпочитает более примирительную политику в отношении Пхеньяна, - своекорыстный интерес. В мае, на той же неделе, когда Пхеньян запустил ракету примерно в направлении Владивостока, Северная Корея также запустила новую линию парома в этот портовый город, говорится в статье.

Несмотря на идеологическую заинтересованность Пхеньяна в автаркии, между Северной Кореей и Россией существуют на удивление многочисленные экономические связи. Два государства ведут торговлю такими товарами, как уголь и нефть. Хотя не существует убедительной статистики, в России много северокорейских студентов и тысячи низкоквалифицированных рабочих, особенно на Дальнем Востоке, отмечает автор.

Как и Пекин, Москва не заинтересована в том, чтобы на смену северокорейскому правительству пришла объединенная Корея - союзница США. Кроме того, Москве легко занять позицию, противоречащую позиции США в Северной Корее, потому что основное бремя недовольства Америки непримиримостью Кима будет нести Китай, говорится в статье.

"Если бы Вашингтон смягчил свою позицию на Корейском полуострове, признав право Пхеньяна на собственную ядерную программу и предоставив режиму гарантии безопасности, Москва могла бы принять участие в оказании давления на эту страну, чтобы прекратить испытания ядерного оружия и разработку ракет. Но пока Вашингтон настаивает на том, что военное решение или смена режима все еще обсуждаются, Кремль будет продолжать попытки возложить вину не только на Ким Чен Ына, но и на Дональда Трампа", - подытоживает Миллер.