Обвинение Путина стало бы дипломатической суперкатастрофой

Спустя три года после инцидента с уничтожением малайзийского лайнера в небе над востоком Украины международные следователи собрали "достаточно доказательств для начала процесса в Нидерландах", пишет Штефан Шолль на страницах немецкой газеты Frankfurter Rundschau.

"Вероятнее всего, российская ракета сбила лайнер по ошибке, - пишет журналист. - Определенно, часть вины за это лежит на Украине и на международных авиационных властях, которые закрыли воздушное пространство только до эшелона в 10 тыс. м. Но главными виновными, разумеется, должны считаться те, кто распорядился применять для защиты собственных танков системы ПВО, которые способны поражать цели на таких высотах".

На верхушке российской "пирамиды ответственности" находится президент Путин, продолжает Шолль. И, вероятно, сейчас в Гааге и Брюсселе многие задаются вопросом, а "не стоит ли сделать его главным обвиняемым".

"Но это стало бы дипломатической катастрофой, которая уничтожит не только минский мирный процесс, но и вообще все отношения между Россией и Западом", - констатирует автор.