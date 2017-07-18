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18 июля 2017 г.
18 июля 2017 г.

Генри Фой | Financial Times

АФК "Система" предостерегает, что среди кредиторов нарастает тревога в связи с иском "Роснефти"

"Российский конгломерат "Система" объявил технический дефолт по долговым обязательствам на 66 млн долларов, а его финансовый руководитель предостерег, что среди кредиторов нарастает тревога в связи с судебной тяжбой между "Системой" и "Роснефтью", - сообщает корреспондент Financial Times Генри Фой.

После объявления дефолта акции "Системы" упали на 2,5%, а доходность по ее евробондам превысила 10%.

"Ситуация начинает постепенно ухудшаться, и это совершенно очевидно, - сказал в интервью газете руководитель комплекса финансов и инвестиций "Системы" Всеволод Розанов. - Дальнейшее ухудшение возможно".

"В ближайшие недели" наступает срок по траншу долговых выплат, добавил он, не сообщив подробностей", - передает Фой.

"Среди наших кредиторов есть значительное число серьезных финансовых институций - российские государственные банки, китайские государственные и частные банки, европейские банки - и мы понимаем, что тревога, которую они испытывают, растет", - сказал Розанов.

Издание напоминает, что в мае "Роснефть" подала в суд на АФК "Система".

"Инвесторы воспринимают исход этого дела, которое охладило настроения на российском рынке, как важный сигнал барометра для частной собственности в стране", - комментирует автор статьи.

Источник: Financial Times


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