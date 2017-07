18 июля 2017 г. Дэвид Патрикаракос | The Guardian Справедливость не восторжествует в отношении рейса MH17, пока мы не начнем сдерживать финансовую мощь России Три года назад я находился на Майдане в Киеве среди палаток и баррикад, возведенных радикально настроенными протестующими, все еще стоявшими там лагерем, не желая уходить, пока правительство наконец не избавится от коррупции, пишет журналист Дэвид Патрикаракос в статье для The Guardian. "Пришли новости о крушении пассажирского самолета. Подробности были обрывочными, но скоро стало ясно, что рейс MH17 Malaysia Airlines, следовавший по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит, и все 283 пассажира и 15 членов экипажа погибли", - вспоминает он. "Политический эффект был гигантским. Пока что жертвами боевых действий на Украине были только россияне и украинцы, в основном военные. Теперь погибли более 200 граждан ЕС и других стран", - отмечает автор. "Трагедия рейса MH17 иллюстрирует два момента, - считает автор: - во-первых, все более агрессивная Россия создает все новые проблемы, а во-вторых, мы на Западе, особенно в Британии - с учетом того, что Россия использует лондонский Сити для отмывания грязных денег, - причастны к этому". "Такое положение дел неприемлемо, - пишет Патрикаракос. - В первую очередь, мы должны подтвердить нашу приверженность единству Европы - даже в период "Брекзита". Только объединенная Европа может бороться с Кремлем. И второе: мы должны тщательно пересмотреть финансовое регулирование. В этой сфере лейбористы предлагают правильную политику". "Мы должны немедленно начать изыскания на национальном уровне по развитию стратегии борьбы с уклонением от налогов и клептократией. Анонимным компаниям должно быть запрещено вести бизнес или владеть активами в Британии. Правительство должно создать государственный реестр всех трестов, демонстрирующий их активы и бенефициаров как можно скорее. При любых обстоятельствах целью должно быть увеличение прозрачности", - рассуждает автор. "Так же, как мы в какой-то момент способствовали сдерживанию советской военной мощи, мы должны сейчас способствовать сдерживанию российской финансовой мощи. Пока этого не произойдет, справедливость в отношении 298 мирных жителей, погибших в этот трагический день три года назад, не будет восстановлена", - заключает автор. Источник: The Guardian