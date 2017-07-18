"Роснефть" решила совершить набег

Если Игорю Сечину чего-то хочется, то он это получает, ведь 56-летний глава нефтяного концерна "Роснефть" является самым могущественным человеком в России после президента Владимира Путина, пишет Андре Баллен в немецкой Handelsblatt. Около 10 лет назад "Сечин, будучи заместителем главы президентской администрации, был закулисным вдохновителем того, что случилось с олигархом Михаилом Ходорковским и его концерном "ЮКОС", на обломках которого он и создал государственную "Роснефть".

"С тех пор он всеми способами форсирует ее экспансию. А новый скандал с концерном "Башнефть" стал наглядным примером полноты власти и ненасытности Сечина, которого раньше считали "тенью Путина". Сейчас он уже сам бросает гигантскую тень на российский бизнес", - пишет автор, напоминая, как "был свергнут действующий министр", а "теперь олигарх ельцинской эры попал в поле зрения властей".

"Башнефть" является "шестым номером" среди российских нефтяных компаний. Прошлой осенью "Роснефть" приобрела ее за 330 млрд рублей (тогда 5,5 млрд евро), но теперь "Роснефть" хочет через суд взыскать более половины суммы -170,6 млрд рублей (сейчас 2,5 млрд евро) - с АФК "Система".

Однако загвоздка в том, отмечает Баллен, что "Роснефть" купила "Башнефть" не у "Системы", а у государства, которое владеет ее акциями с 2014 года. На самом деле "Башнефть" принадлежала АФК "Система" и ее владельцу, 68-летнему Владимиру Евтушенкову, лишь с 2009 по 2014 годы. Тогда акционерная финансовая группа в ходе реструктуризации якобы вывела средства из нефтяного концерна. По словам пресс-секретаря "Роснефти" Михаила Леонтьева, "речь идет об организационно-финансовых манипуляциях, которые привели к серьезному обесцениванию активов". Впоследствии "Роснефть" увеличила свои требования, ибо, согласно доводам Сечина, с 2014 года вырос обменный курс, говорится в статье.

"Система" отрицает все обвинения. "За время нашего управления прибыль "Башнефти" выросла втрое, добыча-на 46%, запасы нефти - на 74%. Также было инвестировано 230 млрд рублей. К тому же в восемь раз увеличилась рыночная капитализация", - заявил ее президент Михаил Шамолин изданию Handelsblatt. Более того, после реструктуризации, как говорится далее, акции "Башнефти" выросли в цене на 17,6%.

Однако "Башефть" была ренационализирована, а акции конфискованы государством в связи с тем, что первоначальная приватизация в 90-ых годах и, соответственно, все последующие перепродажи, были признана незаконными. Ходили слухи, будто бы Сечин, хоть он и отрицает это, "уже тогда положил глаз на "Башнефть". Собственник "Системы" Евтушенков был отпущен на свободу всего спустя три месяца домашнего ареста. Президент Путин оправдал его, назвав "добросовестным покупателем", а прокуратура сняла все обвинения с "Системы".

"На этом фоне иск "Роснефти" сильно удивляет", - продолжает Баллен, подчеркивая, что юристы относятся к нему с подозрением. Во-первых, "Роснефти" не было нанесено никакого ущерба, к тому же реорганизация является правом акционеров. Также критически юристы видят и увеличение суммы денежной компенсации.

"Как бы то ни было, но суд встал на сторону "Роснефти", - продолжает журналист: - Даже недостаточная квалификация защищающих ее адвокатов, один из которых на данный момент еще является студентом, не помешала судье признать составленное "Роснефтью" заключение". Кстати, "Роснефть" решила усилить давление на АФК "Система": акции последней были конфискованы, что привело к обвалу курса. По данным концерна, ущерб составил 180 млрд рублей(2,6 млрд евро). В понедельник "Система" объявила о техническом банкротстве.

Эксперт по энергетике Константин Симонов видит в конфискации акций "демонстрацию силы". Что же касается результата судебного процесса, то у Симонова также нет никаких сомнений: "Роснефть" выиграет этот процесс, а инвестиционный климат в России пострадает". "Таким образом госконцерн своими действиями демотивирует потенциальных инвесторов", - утверждает сотрудник Института экономической политики им. Гайдара Сергей Жаворонков. Но Сечин считает иначе: по его мнению, процесс, наоборот, улучшит инвестиционный климат в России.