Результаты исследования: целующиеся люди запрограммированы наклонять голову вправо

"Как показало международное исследование, люди запрограммированы наклонять голову именно вправо, когда целуются", - сообщает The Independent.

Основываясь на исследованиях в западных странах, университет Дакки (Бангладеш), Батский университет и университет Бат Спа (Великобритания) решили исследовать поведение при поцелуе, в том числе склонность поворачивать голову в ту или иную сторону, поясняет автор статьи Сара Янг.

В ходе исследования, результаты которого опубликованы в журнале Scientific Reports, были изучены примеры 48 супружеских пар в Бангладеш, где поцелуи обычно не увидишь в публичных местах.

Пары попросили поцеловаться у себя дома и сообщить о различных аспектах поцелуя. Было обнаружено, что мужчины в 15 раз более склонны инициировать поцелуй, чем женщины, и что оба партнера предпочли склонять голову вправо, говорится в статье.

Данные также показали, что факт того, является ли инициатор поцелуя левшой или правшой, предопределял направление наклона его головы и головы партнера, передает издание.

Поцелуи в Бангладеш запрещены к показу в кино и на телевидении, что, как утверждают ученые, исключает влияние культурных факторов или подражание, говорится в статье.