МН17: новые подозрения и новые правовые шаги

Через три года после того, как над Восточной Украиной был сбит пассажирский "боинг", Совместная следственная группа объявила о решении начать судебное преследование. Доказательств, что "российское руководство должно было знать о предстоящем применении комплекса "Бук", а возможно, само отдало приказ", все больше, но "обвинение Путина стало бы дипломатической катастрофой, которая уничтожит не только минский процесс, но и все отношения между Россией и Западом", пишут СМИ.

Три года назад в небе над востоком Украины был сбит лайнер Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. Россия обвиняет в случившемся Украину, однако с большой вероятностью именно российская система ПВО "Бук-М1", которую российская армия перебросила в зону боевых действий на Украину, сбила лайнер с сотнями пассажиров на борту, пишет Bild. Появилась "одна деталь, которая еще сильнее обличает Россию и ее президента Путина", сообщает корреспондент.

Российский Forbes обратил внимание на опубликованный еще в октябре 2015 года доклад голландских следователей, в котором говорилось, что российские власти 16 июля 2014 года - за день до катастрофы рейса MH17- закрыли воздушное пространство вокруг Ростова-на-Дону, которое граничит с воздушным пространством над зоной боевых действий на Донбассе. Самолетам сначала было запрещено летать ниже эшелона FL260 (7,9 тыс. м), а затем - ниже FL530 (примерно 16,1 тыс. м). Предупреждение было сделано всего за 17 часов до залпа по МН17.

Эксперты не исключают, что "это была мера предосторожности со стороны русских для того, чтобы не сбить какой-либо российский самолет в радиусе поражения ракеты "Бук". "А если это так, то российское руководство должно было знать о предстоящем применении комплекса "Бук", а возможно, даже само отдало приказ применить его", - говорится в статье.

Спустя три года после инцидента с уничтожением малайзийского лайнера в небе над востоком Украины международные следователи собрали "достаточно доказательств для начала процесса в Нидерландах", сообщает Штефан Шолль в газете Frankfurter Rundschau.

"Вероятнее всего, российская ракета сбила лайнер по ошибке, - пишет журналист. - Определенно, часть вины за это лежит на Украине и на международных авиационных властях, которые закрыли воздушное пространство только до высоты в 10 тыс. м. Но главными виновными, разумеется, должны считаться те, кто распорядился применять для защиты собственных танков системы ПВО, которые способны поражать цели на таких высотах".

На верхушке российской "пирамиды ответственности" находится президент Путин, и, вероятно, сейчас в Гааге и Брюсселе многие задаются вопросом, а "не стоит ли сделать его главным обвиняемым", говорится в статье.

"Но это стало бы дипломатической катастрофой, которая уничтожит не только минский мирный процесс, но и вообще все отношения между Россией и Западом", - констатирует автор.

"Спустя три года после того, как над Восточной Украиной был сбит борт MH17, Совместная следственная группа (JIT), состоящая из представителей Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, 5 июля объявила о решении начать расследования и судебное преследование в Нидерландах", - пишет в статье для The Moscow Times специалист по международному праву Аарон Матта. "Государства JIT твердо намерены привлечь виновников к ответственности, особенно после того, как в июле 2015 года Россия наложила вето в Совбезе ООН на предложение создать специальный международный трибунал", - говорится в статье.

Матта перечисляет законы и соглашения, на основе которых суды Нидерландов смогут проводить расследования и привлекать к судебной ответственности виновников уничтожения MH17. Это УК Нидерландов, нидерландский Закон о международных преступлениях от 2003 года, Монреальская Конвенция 1971 года и соглашение о сотрудничестве с Украиной в судебной сфере, подписанное 7 июля. Все родственники всех жертв будут иметь одни и те же права независимо от гражданства.

"Будет трудно соответствовать высоким критериям, которые предъявляются к доказательствам (...), в том числе доказать "осведомленность и намерения" подозреваемых в предполагаемом военном преступлении", - отмечает юрист.

Автор предвидит также "препятствия процессуального характера при сотрудничестве и обмене ключевыми доказательствами", поскольку часть телефонных разговоров, перехваченных украинскими правоохранительными органами и спецслужбами, невозможно предоставить JIT, ICC и нидерландским следователям из-за ограничений украинской юридически-правовой системы. Часть проблем устраняется благодаря двустороннему соглашению Нидерландов с Украиной, считает Матта.

"Крупная помеха - вопрос о том, как взять под стражу потенциальных подозреваемых, особенно если они находятся на российской территории", - пишет автор. По его мнению, практичный, хотя и ограниченный выход - заочные судебные разбирательства.

"Три года назад я находился на Майдане в Киеве среди палаток и баррикад, возведенных радикально настроенными протестующими, все еще стоявшими там лагерем, не желая уходить, пока правительство наконец не избавится от коррупции", - пишет журналист Дэвид Патрикаракос в британской The Guardian.

Когда пришли новости о крушении пассажирского самолета, "политический эффект был гигантским", вспоминает автор: "До тех пор жертвами боевых действий на Украине были только россияне и украинцы, в основном военные. Теперь погибли более 200 граждан ЕС и других стран".

"Трагедия рейса MH17 иллюстрирует два момента, - считает автор: - во-первых, все более агрессивная Россия создает все новые проблемы, а во-вторых, мы на Западе, особенно в Британии - с учетом того, что Россия использует лондонский Сити для отмывания грязных денег, - причастны к этому".

"Такое положение дел неприемлемо, - пишет Патрикаракос. - В первую очередь, мы должны подтвердить нашу приверженность единству Европы - даже в период "Брекзита". Только объединенная Европа может бороться с Кремлем. И второе: мы должны тщательно пересмотреть финансовое регулирование".

"Анонимным компаниям должно быть запрещено вести бизнес или владеть активами в Британии. Правительство должно создать государственный реестр всех трестов, демонстрирующий их активы и бенефициаров как можно скорее", - считает журналист.

"Так же, как мы в какой-то момент способствовали сдерживанию советской военной мощи, мы должны сейчас способствовать сдерживанию российской финансовой мощи. Пока этого не произойдет, справедливость в отношении 298 мирных жителей, погибших в этот трагический день три года назад, не будет восстановлена", - заключает автор.

Около 2 тыс. родных и близких почтили память 298 жертв катастрофы в понедельник в Нидерландах во время торжественного открытия официального мемориала "Лес воспоминаний", пишет журналист Le Figaro Клеман Дюффо. 298 деревьев, образующих "зеленую ленту", были высажены в парке рядом с городом Вейфхейзеном в Нидерландах, в знак уважения к каждой из жертв, среди которых 196 были голландцами. Мемориал был торжественно открыт при участии короля Нидерландов Виллема-Александера и королевы Максимы, недалеко от аэропорта Схипхол, откуда 17 июля 2014 года взлетел лайнер.

Три года спустя после катастрофы самолета рейса MH17 многие вопросы остаются открытыми, а расследование продвинулось не намного. Киев и Москва продолжают перекладывать друг на друга ответственность за эту трагедию.

В Киеве президент Петр Порошенко в понедельник заявил, что Россия должна "ответить" за крушение самолета рейса MH17. Тем не менее, сепаратистские власти и Москва полностью отрицают свою ответственность и обвиняют украинскую армию. Некоторые родственники жертв ставят России в упрек то, что она "чинит препятствия" расследованию. Подозреваемые еще не арестованы, однако нидерландские власти уже сейчас, в начале июля, заявили, что они будут осуждены в Нидерландах, отмечает Дюффо.

"Вопрос не только в печали, трауре и памяти. Мы также хотим правосудия", - подчеркивает Сандер ван Луйк, который потерял своего брата в авиакатастрофе, его слова приводит популярный еженедельник De Telegraaf.

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