Три годя спустя после катастрофы рейса MH17 в Нидерландах открыт мемориал

Около 2 тыс. родных и близких почтили память 298 жертв катастрофы в понедельник в Нидерландах во время торжественного открытия официального мемориала "Лес воспоминаний", пишет журналист Le Figaro Клеман Дюффо.

Три года спустя после катастрофы самолета рейса MH17 многие вопросы остаются открытыми, а расследование продвинулось не намного. Киев и Москва продолжают перекладывать друг на друга ответственность за эту трагедию. Хотя в Киеве не было запланировано никакого официального дня памяти, 298 деревьев, образующих "зеленую ленту", были высажены в парке рядом с городом Вейфхейзеном в Нидерландах, в знак уважения к каждой из жертв, среди которых 196 были голландцами, погибшими в сбитом Boeing 777. Мемориал был торжественно открыт при участии короля Нидерландов Виллема-Александера и королевы Максимы, недалеко от аэропорта Схипхол, откуда 17 июля 2014 года взлетел лайнер в направлении Куала-Лумпура, говорится в статье.

Имена пассажиров и членов экипажа были зачитаны их семьями и друзьями, после чего король и королева в сопровождении 17 детей из Вейфхейзена возложили первые цветы к мемориалу. Далее за ними последовали родственники, приехавшие из Нидерландов, а также из Австралии, Малайзии, Великобритании, Германии и Индонезии, чтобы почтить память жертв 17 различных национальностей. Эти "298 деревьев сохранят живыми воспоминания о жертвах", было указано в коммюнике фонда семей жертв катастрофы, передает автор.

Каждое дерево государственного мемориала MH17 в Вейфхейзене носит имя одной из жертв. Так, цветущая яблоня будет посвящена Гэри, 16-летнему юноше, уроженцу Роттердама, чье тело еще не идентифицировано, продолжает автор. "Хорошо, что для него есть дерево, потому что мы не получили его останков", - сказал его отец Ян Слок популярной газете AD. "Мы не хотим, чтобы Гэри был забыт. Пусть ни одна из 298 жертв не будет забыта", - добавил он.

В Киеве президент Петр Порошенко в понедельник заявил, что Россия должна "ответить" за крушение самолета рейса MH17. Тем не менее, сепаратистские власти и Москва полностью отрицают свою ответственность и обвиняют украинскую армию. С другой стороны, как сообщает нидерландская пресса, некоторые родственники жертв ставят России в упрек то, что она "чинит препятствия" расследованию. Подозреваемые еще не арестованы, однако нидерландские власти уже в начале июля заявили, что они будут осуждены в Нидерландах, отмечает Дюффо.

"Вопрос не только в печали, трауре и памяти. Мы также хотим правосудия", - подчеркивает Сандер ван Луйк, который потерял своего брата в авиакатастрофе, его слова приводит популярный еженедельник De Telegraaf.