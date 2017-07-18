Грустные чайки Чехова

В городе Чехове чайки кружат над мусорной свалкой. Здесь, как и во всей России, переработка отходов стала важнейшей экологической проблемой, имеющей политические последствия, пишет корреспондент Le Figaro Пьер Авриль.

Чайка - символ города Чехова, расположенного в 50 км от Москвы: здесь знаменитый драматург прожил семь лет и написал одноименную пьесу. В этом регионе, слывущем зеленым, по инициативе писателя-врача было построено две больницы. Но вот уже несколько лет, как эта птица перевоплотилась и теперь делает круги над мусорной свалкой неподалеку от деревни Манушкино, наполняющей зловонием воздух на километры вокруг. В управлении городской администрации гигантскую гору мусора, занимающую 14 га, с иронией называют "жемчужиной региона", говорится в статье.

Вот уже пять лет, как горстка активистов пытается удались из пейзажа это чудовищное новообразование, в надежде в будущем наконец снова пить незагрязненную воду и дышать чистым воздухом, передает журналист. Шестеро из них более месяца держат голодовку. Об их акции объявлено большими белыми буквами на боковых сторонах военного грузовика, припаркованного у въезда в деревню: в нем по очереди спят два человека. Икона Николая Чудотворца лежит у изножья пыльного матраса, однако они думают, что их спаситель восседает в Кремле. "Владимир Путин - как любимый царь. Достаточно, чтобы он услышал про нас, и он прикажет закрыть эту свалку", - считает один из активистов, Олег Самсонов.

Во время ежегодной "Прямой линии" с российским президентом, показанной 15 июня, к Путину обратились другие разгневанные жители - из крупнейшего города Московской области Балашихи, также погрязшие в мусоре. Неделю спустя вышел президентский указ: полигон в Балашихе прекратил функционировать. Телезрители приветствовали этот ответ Путина аплодисментами, не зная о том, что своим огромным благодушием царь открыл ящик Пандоры, отмечает Авриль.

Выяснилось, что Москва и ее дальние окрестности являются держателями 20% всех отходов страны, которые сброшены на площади в 4 млн гектаров, по оценке Greenpeace; практически это эквивалент территории Швейцарии. Окрестности Москвы под давлением урбанизации получают ежегодно "11 млн тонн отходов из столицы, из которых 8 тонн не задекларированы", по мнению бывшего главы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Олега Митволя. Идентичность собственников зачастую завуалирована офшорными компаниями, продолжает корреспондент. "При отсутствии строительства новых инфраструктур в течение ближайших двух лет мы вынуждены будем есть наши собственные отходы", - заявил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган в интервью изданию "Коммерсант".

Приказав закрыть свалку в Балашихе, президент, который намерен добиваться четвертого мандата в 2018 году, дал сигнал к началу игры в "музыкальные стулья" и открыл путь к протестам, говорится в статье. На 12 км южнее жители самого густонаселенного города Московской области Люберцы начали замечать повышение трафика вблизи их собственной свалки. "С тех пор как Путин принял решение, мусор из Балашихи стали перебрасывать к нам", - констатирует Артем Луконин. 9 июля этому местному активисту впервые удалось собрать на экологический митинг несколько сот человек, сообщает Авриль.

В Чехове их собратья по несчастью проявили больше смелости. За три месяца до эфира пресловутой "Прямой линии" с президентом - в 2017году, названном Годом экологии в России, - с ними также связалось общественное телевидение, чтобы подготовить сюжет, говорится в статье. Но затем всякое сотрудничество было прекращено. Лидер движения Николай Дижур уверен, что понимает причину его отстранения от телевидения. "Было бы немыслимо, если бы Путину показали людей, устраивающих голодную забастовку. Свалка в Балашихе оказалась более презентабельной для Кремля", - полагает муниципальный депутат.

По данным Greenpeace, в Московской области лишь один мусоросжигательный завод из трех находится в исправном состоянии. Запланировано строительство четырех других, однако жители этому противятся, заявляя о неудовлетворительных технологических характеристиках этих предприятий. "Если они хотят, пусть размещают их на Красной площади", - саркастически заявляет вожак жителей Николай Дижур. Предпринималось несколько попыток сортировать отходы, но они остаются единичными, в то время как клиенты московских супермаркетов выбрасывают все новые и новые упаковки. А пока мэр Балашихи из-за свалки, вызвавшей скандал, ушел в отставку.

В школе деревни Манушкино, расположенной в 400 метрах от зловонной свалки, было велено заменить наружные застекленные двери, подытоживает Авриль.