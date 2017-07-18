Российские знакомства ключевого польского министра

Настроенный крайне антироссийски министр обороны Польши Антоний Мацеревич, тем не менее, связан с приближенными Москвы, пишет корреспондент Le Monde в Варшаве Якоб Иванюк.

Польский министр обороны Антоний Мацеревич умело и с энтузиазмом пользуется антироссийской риторикой и считается одним из самых ярых оппозиционеров политике Кремля, говорится в статье. Исторически близкий националистическим и ультракатолическим правым, Мацеревич выковал себе спорную репутацию. При поддержке председателя партии "Право и справедливость" (ПиС) Ярослава Качиньского он намерен доказать, что крушение польского президентского самолета под Смоленском в России 10 апреля 2010 года является результатом заговора, осуществленного Кремлем в сообщничестве с правительством Дональда Туска, нынешнего председателя Европейского совета.

Однако в Варшаве по нескольким пунктам раскрывается близость этого бывшего активиста "Солидарности" с личностями, далеко не враждебным к России и Владимиру Путину. Газета Le Monde провела расследование самых смущающих моментов, говорится в статье.

Мацеревич сделал из Национального центра стратегических исследований (НЦСИ) аналитический центр с неоконсервативным уклоном, питомник для кадров министерства обороны. Между тем его отдельные аналитические работы не отражают общепринятых мнений польского правительства по поводу России. Так, Кшиштоф Гай и Гжегож Квасняк, авторы спорного рапорта о территориальной обороне, заказанного министерством, отличились публичными заявлениями, ставящими под сомнение надежность НАТО и даже поддерживающими российскую интервенцию на Украине, отмечает автор статьи.

Одним из эпизодов, вызывающих тревогу по поводу Мацеревича, является его роль в 2006 году, при первом правлении партии ПиС, в ликвидации Военной информационной службы (ВИС) - военной разведки; в ту пору он был заместителем министра обороны, отвечавшим за разведку, говорится далее. Тогда существовал политический консенсус: эта служба, унаследованная от коммунистической эпохи, должна быть реформирована, однако решение опубликовать документ о ликвидации ВИС, обычно называемый "рапорт Мацеревича", вызвало скандал. "Публикация этого рапорта значительно ослабила наши разведслужбы. Этот документ надо было объявить оборонным секретом и никогда не выпускать в свет", - поясняет Богдан Клих, бывший министром обороны в правительстве Дональда Туска с 2007 по 2011 год.

Еще до публикации рапорта Мацеревич заказал его перевод на русский язык. Это задание было доверено Ирине Обуховой, российской гражданке, принявшей польское гражданство, но не дававшей военной присяги. Переводчица пользовалась пропуском для входа в Службу военной контрразведки, передает журналист.

Изучение биографии этого заинтересованного лица вызывает определенные вопросы. В 1980-е годы Обухова работала в Москве в официальном туристическом агентстве Советского Союза "Интурист", а в "в эпоху холодной войны "Интурист" контролировало КГБ", поясняет Винсент Северский, писатель и подполковник польской разведки в отставке. "Говоря прямо, это была компания прикрытия для российской разведки. Человек, работавший в этом учреждении, не должен был переступать порог нашего министерства обороны", - убежден этот тонкий знаток российской разведки, пишет журналист.

В 1989 году Обухова поселилась в Польше и сблизилась с "Солидарностью". Она вышла замуж за литературного критика Марека Зелински, принадлежащего к ближнему окружению Антония Мацеревича и после краха коммунизма сделавшего дипломатическую карьеру.

В 2014 году Мацеревич объяснил, что перевод этого рапорта был осуществлен "для нужд иностранных ученых и исследователей".

"Подозревать министра обороны Антония Мацеревича в связях со спецслужбами или в сотрудничестве с Россией абсолютно безосновательно, как мы уже неоднократно сообщали", - так, не вдаваясь в подробности, ответило польское министерство обороны на вопросы Le Monde.